V lutki živi duh umrle najstnice?! Čudne reči so se začele dogajati po obisku Mehike

Vplivnica je kupila otroku podobno lutko na spletu.
Fotografija: Na začetku je bila povsem prijazna.
Vplivnica Marcela Iglesias, znana po svoji preobrazbi v lutko Barbie, je na spletni platformi Etsy kupila lutko reborn, katere značilnost je, da spominja na človeškega otroka. Zanjo je 47-letnica odštela 350 funtov oziroma dobre 404 evre. Lutko, ki jo je poimenovala Sofia, je kupila z namenom, da bi se lažje spopadla s sinovo osamosvojitvijo. Kljub temu da njen 24-letni sin Rodrigo še vedno živi doma, je Marcela hrepenela po nekom, za kogar bi lahko skrbela.

Sofio je vzela s seboj na obisk v Mehiko, kjer naj bi se zgodila nenavadna preobrazba. Po obisku otoka, ki je znan po številnih lutkah in temačnih legendah, je Marcela začela verjeti, da je lutka obsedena z duhom umrle najstnice.

Marcela je na spletu znana kot človeška Barbie.
Otok lutk

Otok lutk, ki leži v kanalih Xochimilca južno od središča Ciudada de Mexica, je priljubljen cilj ljubiteljev temačnih znamenitosti. Med ritualom na otoku je Marcela začutila močno energijo in slišala nenavadne zvoke, vključno z glasom, ki je klical »mami«. Po besedah lokalnega medija naj bi se duh 15-letne deklice, ki se je utopila na otoku, naselil v lutki.

Ob vrnitvi domov je opazila, da se je vzdušje v njenem domu spremenilo. Dejala je, da je slišala otroške korake in šepet. Luči v hiši so nenadoma začele utripati vsakokrat, ko je izrekla lutkino ime. Vse to jo je močno prestrašilo. Kljub skepticizmu, s katerim se sooča na spletu, Marcela vztraja, da so njene izkušnje resnične in da je v lutki prisotna temna sila.

Načrtuje, da bo Sofio kmalu vrnila na Otok lutk, da bi tam pustila dušo deklice in se tako znebila zlovešče prisotnosti. Marcela je znana po tem, da rada vzbuja pozornost z raznimi nenavadnostmi. Januarja letos je vzbudila pozornost, ko je razkrila, da si namerava za mladosten videz v telo vnesti sinovo kri.

»Celice mlajšega darovalca lahko prinesejo veliko koristi. Še posebno če je darovalec moj lastni sin,« je takrat zatrjevala.

Marcela rada vzbuja pozornost z raznimi nenavadnostmi.

