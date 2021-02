V letu dni povila 10 otrok

Za nosečnost nimata časa

Milijonar kliniki odšteva mastne denarce za nadomestne matere.

23

let je stara mamica 11 otrok.

Stara je komaj 23 let, a ima že enajst otrok. Prvega je rodila pri sedemnajstih letih, preostalih deset pa je povila v – pičlih desetih mesecih. Čudežno matematiko razjasni dejstvo, da jez možem v veliki vnemi, da bi si čim prej ustvarila veliko družino, za pomoč zaprosila nadomestne matere.Rusinja Kristina je bila nekaj let samohranilka, z danes šestletnosta se komajda prebijali iz meseca v mesec, potem pa je spoznala princa na belem konju, 56-letnega milijonarja, ki je v svoj razkošni dom sprejel mlado mamico in njeno deklico. Tako Kristina kot Galip sta imela le eno željo: veliko družino, otroški vik in krik ter neskončno razgrajanje in veselje.Njun prvi skupni otrok,, se je rodil marca lani, nazadnje se jim je pridružila, ki je na svet prijokala januarja letos. A deklica še zdaleč ni zadnja, zakonca si namreč želita še več otrok. Kot pravita, sta se zaljubila na prvi pogled, on je njen mentor in moški iz sanj, ona je zanj kakor neobrušen diamant, z najčistejšim srcem, opisujeta drug drugega. Sprva sta načrtovala poviti enega otroka na leto, a sta se odločila, da se bosta raje podvizala, saj nikoli ne veš, s čim ti jo lahko zagode življenje. Svoje želje sta zaupala kliniki, specializirani za zanositve z biomedicinsko pomočjo: ustanova pa je v zameno za bajno plačilo zarodke, ki nosijo genetski material obeh staršev, vstavila nadomestnim materam, ki so se redno udeleževale pregledov pri izbranih zdravnikih in se držale strogih jedilnikov.Takoj po porodu sta otroke prevzela Kristina in Galip.Koliko jih bosta še spravila na svet, se še nista odločila, morda bosta katerega spočela tudi po klasični poti, se namuzneta. A sistem z nadomestnimi materami jima je zelo pri srcu, saj je mnogo hitrejši, Kristina, razbremenjena nosečnosti, pa se lahko povsem posveti dojenčkom, ob pomoči varušk, kakopak. Svojo bogato starševsko zgodbo zakonca redno objavljata na instagramu, v prihodnje pa ne izključujeta niti resničnostne oddaje.