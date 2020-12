V kombiju imata zasebno restavracijo

Za pičlega stotaka

26 let sta srečno poročena.

Prehranjevanje ni zgolj ena od osnovnih potreb, ampak tudi užitek in doživetje, vztrajata zakonca iz Illinoisa, ki tudi skozi pandemijo korakata odločno, pogumno in z nasmeškom na obrazu. Ter polna upanja in optimizma, ne nazadnje je enega od njiju letos doletela še diagnoza raka, zato pozitivna naravnanost nikakor ni odveč.in, ki sta v zakonu srečna že 26 let, sta vsa skupna leta redno večerjala v priljubljenih restavracijah: tako sta pomagala ohraniti iskrico v odnosu, se kratkočasila med dolgimi večeri ter seveda uživala v hrani, druženju in romantiki. Toda covid-19 jima je prekrižal načrte oziroma pošteno pokvaril rutino, pripoveduje par iz mesta Lombard. »Sicer redno kuhava, a rada si privoščiva tudi hrano iz restavracije,« pripoveduje Kim. »Pandemija je to preprečila, saj je zaprla restavracije, zato sva si začela naročati hrano na dom. A to še zdaleč ni enako! Še vedno si doma, v istem okolju, morda ješ celo iz embalaže, da ne umažeš svojih krožnikov.« Če onadva ne moreta v restavracijo, bo pa restavracija prišla k njima, sta sklenila, in svoj kombi preuredila v simpatičen jedilni kotiček. Kupila sta si mizico in dva stola pa še preprogo primerne velikosti in prt, da sta si pričarala malce topline in prijetnega ambienta, ne manjkajo niti lične luči. Za pičlega stotaka sta kombi preobrazila v svojo malo restavracijo, sta ponosna zakonca, ki se zdaj redno vozita po mestu in naročata hrano v priljubljenih gostiščih: strežno osebje ju z veseljem razvaja na parkirišču, če ju že v svojih prostorih ne sme, se je izkazalo, še svečka in buteljka vina in romantika je zagotovljena!»To ni le prehranjevanje, ampak tudi misija,« pojasnjuje Doug, ki je poleti zbolel za rakom, veliko uteho pa mu je dala organizacija, ki pomaga bolnikom in svojcem. Prav to organizacijo redno podpira njuna najljubša restavracija, zakonca sta vesela, da lahko zdaj onadva pomagata. Restavracija v njunem kombiju pa jima je prinesla tudi internetno slavo: fotografije s kulinaričnega razvajanja so seveda zakrožile po spletu, in kot se rada pošalita, se počutita kot