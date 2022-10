V knjigo rekordov s čajem: pripravila je kar 249 skodelic

Na zadnji dan leta 2018 so se prebivalci Wupperthala v Republiki Južni Afriki, namesto da bi slavili nov začetek, borili za življenje. Vas je namreč zajel hud požar in požgal skorajda vse domove in stavbe. Več sto ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, tudi Ingar Valentyn, ki je žalostna opazovala, kako zublji goltajo njeno rojstno hišo, poslovila se je tudi od nekaj apartmajskih kompleksov, ki jih je upravljala kot zaposlena na turističnem uradu in oddajala gostom.

In medtem ko so mnogi le zmajevali z glavo in jokali nad usodo, je Ingar sklenila, da bo vasi vdihnila novo življenje. Po številnih prizadevanjih ji je z nekaterimi zagrizenimi sovaščani uspelo delno obnoviti Wupperthal, po štirih letih znova deluje tudi turistični urad, a kaj ko nihče ne bi obiskal vasi, ki jo je nekoč uničil požar. Ingar je hitro spoznala, da njen domači kraj potrebuje svetovno medijsko pozornost, zato se je lotila tistega, kar po mnenju bližnjih odlično obvlada.

249 skodelic čaja je pripravila.

Priprave čaja! In to sladkega rooibosa, rdečega zeliščnega čaja iz listov grmičevja Aspalathus linearis, ki uspeva zgolj v gorovju Cederberg v njeni državi. Sklenila je, da bo v eni uri pripravila rekordno število skodelic, a ker se pri tem ni mogla opreti na predhodnika, saj se podviga ni lotil še nihče, so ji pri Guinnessu zastavili cilj 150 skodelic. Ambiciozna Ingar jih je napolnila kar 250, uradno priznana številka pa je bila potem 249, saj ene od skodelic ni natočila do vrha.

S toplim napitkom so se posladkali sovaščani in študentje, Ingar pa upa, da bo Wupperthal, ki se zdaj ponaša tudi z Guinnessovim certifikatom, obiskalo čim več ljudi.