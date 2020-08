V hotelu straši kraljičin duh

V hotelu so prebivali tudi nekdanja kraljica Viktorija, avstrijska vladarica Elizabeta, princesa Diana, Freddie Mercury, Tom Cruise in drugi zvezdniki

V angleškem Wansfordu oziroma tamkajšnjem hotelu se radi ustavijo navdušenci nad paranormalnim, saj obstaja nemalo zgodb, da se po njem potika duh. V hiši, zgrajeni v 16. stoletju, kjer je danes hotel, naj bi namreč prenočila na poti v bližnji grad Fotheringhay, kamor so jo zaprli, obsodili zaradi izdaje in jo pozneje tudi usmrtili. Pokopali so jo v katedrali nedaleč od Wansforda, a je njen sin 25 let pozneje dal njene posmrtne ostanke prestaviti v grobnico v Westminstrsko opatijo, kjer počiva ob sestričnahin. In čeprav Marija Škotska v hotelu Haycock ni ostala dolgo, si ga je, kot kaže, zapomnila in ga obiskuje še v smrti.»Nekaj gostov, ki je prenočilo v starem delu stavbe, je videlo senco oziroma prikazen, ki je niso znali opisati drugače kot duh. Nekateri so dobili nenavaden občutek, kot da je v sobi še nekdo, čeprav naj bi bila prazna in vrata zaklenjena,« je mogoče prebrati na spletni strani skupine, ki zbira zgodbe o stavbah, v katerih naj bi strašilo.Marija I. Škotska pa ni bila edina slavna oseba, ki je kdaj obiskala hotel Haycock. Leta 1832 ji je sledila kraljica, ki je bila takrat sicer še princesa Aleksandrina Viktorija, prav tako v 19. stoletju je hotel obiskalo še več plemičev iz različnih delov Evrope, med njimi avstrijska vladaricain liechtensteinski princ. Njegovi gostje so bili tudi princesater mnogi zvezdniki, kot denimoin