V globinah oceana so našli skrivnostno bitje, ki je – nesmrtno!

V morju mrgoli nenavadnih bitij in pred kratkim so odkrili eno, ki znanstvenike naravnost navdušuje. Gre za nesmrtno bitje, ki se lahko neomejeno izogiba staranju, saj se sama regenerira. In to ne del za delom, temveč kar s celotnim telesom, piše Newsweek.

Hydractinia symbiolongicarpus je majhen nevretenčar, ki živi na oklepu rakov, kaže študija, objavljena v reviji Cell Reports. »Študije, kot je ta, ki raziskujejo biologijo nenavadnih organizmov, razkrivajo, kako univerzalni so biološki procesi in koliko moramo še razumeti njihove funkcije, odnose in evolucijo. Takšna odkritja imajo velik potencial za zagotavljanje novih vpogledov v človeško biologijo,« je v sporočilu za javnost dejal Charles Rotimi, soavtor prispevka.

Znanstveniki že dolgo vedo, da je ta nevretenčar poseben zaradi izvornih celic, ki jih uporablja za regeneracijo tkiva. Sposobni so se preobraziti v katero koli vrsto telesne celice, zaradi česar so sposobni rasti novih delov telesa. Človek lahko te celice uporablja samo v prvi fazi razvoja, medtem ko lahko ta žival to počne vse življenje. Raziskovalci so ugotovili, da Hydractinia shranjuje izvorne celice v spodnji polovici telesa, ko pa so ji odrezali usta, je iz njih zraslo popolnoma novo telo, kar kaže, da je žival lahko ustvarila nove izvorne celice.

Marsikaj se lahko naučimo od nje

Ni treba poudarjati, da je situacija pri tej živali povsem drugačna kot pri naši vrsti. »Večina študij o staranju je povezanih s kroničnimi vnetji, rakom in s starostjo povezanimi boleznimi. Običajno pri ljudeh stare celice ostanejo stare in te celice povzročajo kronično vnetje in spodbujajo staranje sosednjih celic. Od živali, kot je ta, se lahko naučimo, kako je lahko staranje koristno, in razširimo razumevanje staranja in zdravljenja,« je dejal Andy Baxevanis, soavtor študije.

Znanstveniki so doslej sposobnost regeneracije odkrili pri 35 vrstah živali. Nekatere živali so celo povsem imune proti staranju, na primer t. i. nesmrtna meduza Turritopsis dohrnii.