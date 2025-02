V Firencah se proti množičnemu turizmu borijo z nenavadnimi prepovedmi

Mestni svet v Firencah je v prizadevanjih za spodbujanje trajnostnega turizma sprejel prepoved škatlic za ključe apartmajev in drugih nastanitev za kratkoročen najem v tem toskanskem mestu. Lastniki imajo 10 dni časa, da jih odstranijo, sicer jim grozi 400 evrov globe.

Po novem se bodo morali lastniki osebno srečati z gosti tudi pri kratkoročnem najemu.

Škatlice za ključe so pogoste v turističnih krajih po vsem svetu, lastniki stanovanj pa jih uporabljajo, da gostom v njih pustijo ključe namestitve in se jim ni treba srečati z njimi. Po novem v Firencah to ne bo več mogoče, lastniki se bodo morali srečati osebno z gosti tudi pri kratkoročnem najemu.

Po prepričanju mestnih oblasti je prepoved del boja za zajezitev množičnega turizma. Ker lastniki stanovanja po visokih cenah kratkoročno oddajajo turistom, predvsem prek platform, kot je Airbnb, je v središču mesta skoraj nemogoče najti cenovno dostopno stanovanje. Firence po podatkih tamkajšnje mestne uprave vsako leto obišče več kot 4,5 milijona turistov.

Škatlice za ključe so pogoste v turističnih krajih po vsem svetu. FOTO: David Gannon/AFP

V mestu živi okoli 360.000 prebivalcev, okoli 60.000 v mestnem središču. V Italiji je predpisano, da se morajo lastniki s turisti osebno srečati tudi pri kratkoročnem najemu, škatlice za ključe pa še niso prepovedane po vsej državi.