Prebivalci mesteca trepetajo pred hudičem, David jih miri

Satanistična hiša, v kateri se bodo zbirali častilci hudiča, morda bodo v njej organizirali celo orgije in druge zloglasne obrede, so zaskrbljeni prebivalci četrti v drugem največjem bolivijske mestu El Alto. Domačin David Choque je namreč svoj dom okrasil z vražjimi podobami, ki prekrivajo streho, pročelje, okenske okvirje in vrata, a kot miri lastnik, sam nima nikakršnih satanističnih vzgibov, marveč želi zgolj opomniti na mučne čase španske nadvlade.

Prepričan je, da so podobe turistična atrakcija.

Ustrahovani rudarji

Prebivalcev tako noče strašiti, želi pa poudariti, da so bili njihovi predniki zares na smrt prestrašeni, ko so jim španski zavojevalci grozili, da jih bo hudič ugrabil in odnesel v podzemlje, če ne bodo trdo delali v rudniku; poleg tega so, da bi si zagotovili milost ter varno vrnitev iz globin, pred oltarji ob vhodu v rudniške rove puščali darove. Mesto je tradicionalno rudarsko središče, v tristoletnem obdobju kolonializma pa so prebivalci delali v obupnih razmerah in vseskozi v strahu za življenje, poudarja Choque, prepričan, da ne smejo nikoli pozabiti boleče preteklosti svojega domačega kraja. Že tako težaško delo, kopanje srebrove rude, ki je iz Bolivije in Mehike potem romala v Azijo v zameno za srebro in porcelan, je bilo v tistem času naravnost peklensko, podobe hudiča na njegovi hiši pa so poklon pogumnim prednikom, ki so kljub ustrahovanju in trpljenju svojim družinam zagotavljali obstoj in preživetje.

A zdajšnji prebivalci El Alta menijo drugače, piše Reuters. Satanistično okrasje ni nič kaj poučno, ampak naravnost strašljivo, se držijo za glavo prebivalci, predvsem pa mlajši, med katerimi si mnogi sploh ne upajo mimo Choquejeve hiše. Lastnik, ki tudi sam izhaja iz rudarske družine, kljub nasprotovanju skupnosti miri in vztraja, da se morajo vsi znova zazreti v preteklost, če želijo preprečiti krivice v prihodnje, ne nazadnje pa lahko hudičeve podobe kanejo kar nekaj denarja tudi v turistično blagajno, saj so med tujimi obiskovalci mesta že prava atrakcija. Dobro bo tako premagalo zlo, je prepričan.