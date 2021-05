V desetih letih rodila deset otrok

V nosečnosti uživa. FOTO: Kjekol/Getty Images

10 otrok je bilo tudi v Chrisovi družini.

Vsakih nekaj let morata Robertsova kupiti tudi nov avto oziroma bolje rečeno kombi. Trenutno vozita takšnega s 15 sedeži.

Leta 2008 se jeporočila s štiri leta mlajšim pastorjemiz ameriške zvezne države Nova Mehika in od takrat je bila noseča tako rekoč ves čas. Najdaljše obdobje, ko pod srcem ni nosila otroka, je trajalo devet mesecev. A če mnoge ženske med nosečnostjo pestijo takšne in drugačne težave, zaradi česar se težko odločijo za več otrok, pa je 36-letna Američanka nad nosečnostjo nadvse navdušena.Oba z možem sta si vedno želela veliko družino, tudi sama sta odrasla z veliko brati in sestrami, Courtney je najstarejša od šestih otrok, njen mož Chris pa od desetih. Rogersova zato pravi, da bo rojevala, dokler bo to mogoče. Zadnjega, enajstega otroka, je par dobil lani pozimi, menda pa že načrtujeta naslednjega, če bo vse po sreči, bi jih rada imela nič manj kot 14. Trenutno družino sestavlja šest dečkov in pet deklic, imena prav vseh pa se začnejo na črko C. Najstarejši je 11-letni, dve leti za njim je na svet prijokal, osem let šteje, sedem, šest, nato je par dobil celo dvojčkain, ki sta stara pet let, eno leto mlajša je, dve leti štejeje prejšnji mesec upihnila prvo svečko, najmlajši pa je nekajmesečniA imeti tako veliko družino ni prav poceni. Zakonca na mesec za hrano zapravita tisoč evrov, kljub temu da obdelujeta pet hektarov zemlje, kjer pridelujeta vse mogoče vrtnine. Še dodatnega tisočaka na mesec so zapravili za obiske restavracij s hitro prehrano, to pa so v začetku leta opustili, da bi malce privarčevali. Vsakih nekaj let morata Robertsova kupiti tudi nov avto oziroma bolje rečeno kombi. Trenutno vozita takšnega s 15 sedeži.Nihče od otrok pa ne obiskuje šole, tiste, ki so že dovolj stari, šolata sama, enako sta do izobrazbe prišla tudi sama. Izobraževanje enostavno obožujeta, tudi zato, ker se jim lahko na ta način še dodatno posvetita. »Mnogi naju obsojajo in pravijo, da se kateri od otrok zagotovo počuti zapostavljenega ob tolikšnem številu bratov in sester. A to so običajno ljudje, ki otroke pošiljajo v šolo in tako izgubijo veliko časa, ko bi lahko bili skupaj. Midva sva z njimi 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Nihče ni za nič prikrajšan,« pravi Courtney.