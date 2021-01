V covidni bolnišnici plesali kolo

Ena od sester naj bi proslavljala novo službo.

Medtem ko se morajo državljani Hrvaške, enako kot prebivalci vseh drugih evropskih držav, držati strogih ukrepov za zajezitev epidemije, so si zaposleni v zagrebški bolnišnici Dubrava privoščili zasebno zabavo s harmoniko in kolom. Posnetek zabave je pricurljal v javnost in močno razburil državljane, saj razigrana družba ne nosi mask in ne upošteva varnostnih ukrepov.Razburjenje je še toliko večje, ker se je vse skupaj odvijalo v bolnišnici, v kateri se zdravijo covidni bolniki – kar 3500 so jih že oskrbeli. Zaposlene bolnišnice je posnetek ujel nepripravljene, a je nemudoma sprožil preiskavo. Po neuradnih informacijah, do katerih se je dokopal v. d. direktorja bolnišnice, ki je dejal, da za dogajanje ni vedel, naj bi šlo za poslovilno zabavo ene od sester, ki je dobila novo zaposlitev. Zabava naj bi se odvijala v prostorih zunaj covidnega oddelka, v sobi za počitek na oddelku za rehabilitacijo. »Sestra, ki odhaja na delo v Nemčijo, naj bi s kolegi proslavljala svoj odhod,« je povedal Lukšić.Hrvaški minister za zdravjeje zabavo ostro obsodil, hrvaška zbornica medicinskih sester pa je poudarila, da je tovrstno vedenje »popolnoma neprimerno, nesprejemljivo in obsojanja vredno«. Posnetek je konec prejšnjega tedna prva objavila televizija RTL. »Ob tem primeru me je sram, da sem medicinska sestra. V 20 letih dela še nisem doživela česa takšnega.Nespoštovanje epidemioloških ukrepov, alkohol v potokih, tamburice, pesmi in plesi. In vse to v prostorih bolnišnice in v organizaciji zaposlenih. Ne vem, kdo je omogočil vstop glasbenikom in kdo je za to vedel, pričakujem pa sankcije,« se je zgražala ena od kolegic razposajenih medicinskih sester.