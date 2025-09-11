V Argentini prvi genetsko spremenjeni konji: imajo večje mišice, so močnejši in hitrejši

Pričakovali bi, da bo človeštvo najnovejše znanje o genetiki uporabilo za kaj resnično koristnega, denimo za zdravljenje ali preprečevanje kakih bolezni, toda prve genetsko predelane konje, ki trenutno odraščajo v Argenitni, smo dobili zato, da se bodo bolje odrezali pri igranju pola – igralci s palico se na konjih podijo za žogo.

Konjičkom, ki so trenutno še mladiči, saj so stari komaj 10 mesecev, so s tehniko CRISPR-Cas9 spremenili genetski zapis tako, da bodo imeli večje mišice ter bodo močnejši in hitrejši. CRISPR-Cas9 je inovativna, a sporna tehnika, ki omogoča znanstvenikom, da prepisujejo genetsko kodo skoraj vseh organizmov.

Zdaj so stari 10 mesecev.

Postopek vključuje encim za rezanje DNK in majhen označevalec, ki encimu pove, kje naj reže. S tem postopkom so znanstveniki pri konjičkih prilagodili gen miostatina – ta omejuje rast mišic –, da bi povečali mišična vlakna. Projekt, za katerim stoji podjetje Kheiron Biotech, še ni končan. Do prikaza sposobnosti na igrišču morajo konji odrasti in si okrepiti mišice – samo genetika za uspeh le ni dovolj.

Da bi bili uspešni, bodo morali še nekaj časa trenirati.

Tehnologija dostopna vsem

Podjetje Kheiron Biotech verjame, da ima gensko urejanje potencial za revolucijo v reji konjev. Čeprav argentinska polo zveza prepoveduje uporabo gensko spremenjenih konjev v športu, je prepoved težko uveljavljati, saj še ne obstajajo navodila, ki bi jim lahko sledili, da bi ločili med seboj klonirane, gensko spremenjene in po navadni poti vzrejene konje.

Profesor Ted Kalbfleisch, genetik na Univerzi Kentucky v ZDA, meni, da gensko urejeni konji morda imajo prednost na turnirjih, vendar ne nujno nepošteno. Tehnologija kloniranja in genske modifikacije je dostopna vsem, no, tistim, ki si jo lahko privoščijo. Gensko urejanje omogoča znanstvenikom, da hitro dosežejo spremembe, ki bi sicer trajale več generacij.