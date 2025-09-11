HITRE SPREMEMBE

V Argentini prvi genetsko spremenjeni konji: imajo večje mišice, so močnejši in hitrejši

Gene so jim obdelali s tehniko CRISPR-Cas9.
Fotografija: Tekli bodo hitreje od navadnih konj. FOTOGRAFIJI: Agustin Marcarian/Reuters
Odpri galerijo
Tekli bodo hitreje od navadnih konj. FOTOGRAFIJI: Agustin Marcarian/Reuters

A. J.
11.09.2025 ob 08:22
A. J.
11.09.2025 ob 08:22

Poslušajte

Čas branja: 2:12 min.

Pričakovali bi, da bo človeštvo najnovejše znanje o genetiki uporabilo za kaj resnično koristnega, denimo za zdravljenje ali preprečevanje kakih bolezni, toda prve genetsko predelane konje, ki trenutno odraščajo v Argenitni, smo dobili zato, da se bodo bolje odrezali pri igranju pola – igralci s palico se na konjih podijo za žogo.

Konjičkom, ki so trenutno še mladiči, saj so stari komaj 10 mesecev, so s tehniko CRISPR-Cas9 spremenili genetski zapis tako, da bodo imeli večje mišice ter bodo močnejši in hitrejši. CRISPR-Cas9 je inovativna, a sporna tehnika, ki omogoča znanstvenikom, da prepisujejo genetsko kodo skoraj vseh organizmov.

Zdaj so stari 10 mesecev.
Zdaj so stari 10 mesecev.

Postopek vključuje encim za rezanje DNK in majhen označevalec, ki encimu pove, kje naj reže. S tem postopkom so znanstveniki pri konjičkih prilagodili gen miostatina – ta omejuje rast mišic –, da bi povečali mišična vlakna. Projekt, za katerim stoji podjetje Kheiron Biotech, še ni končan. Do prikaza sposobnosti na igrišču morajo konji odrasti in si okrepiti mišice – samo genetika za uspeh le ni dovolj.

Da bi bili uspešni, bodo morali še nekaj časa trenirati.

Tehnologija dostopna vsem

Podjetje Kheiron Biotech verjame, da ima gensko urejanje potencial za revolucijo v reji konjev. Čeprav argentinska polo zveza prepoveduje uporabo gensko spremenjenih konjev v športu, je prepoved težko uveljavljati, saj še ne obstajajo navodila, ki bi jim lahko sledili, da bi ločili med seboj klonirane, gensko spremenjene in po navadni poti vzrejene konje.

Profesor Ted Kalbfleisch, genetik na Univerzi Kentucky v ZDA, meni, da gensko urejeni konji morda imajo prednost na turnirjih, vendar ne nujno nepošteno. Tehnologija kloniranja in genske modifikacije je dostopna vsem, no, tistim, ki si jo lahko privoščijo. Gensko urejanje omogoča znanstvenikom, da hitro dosežejo spremembe, ki bi sicer trajale več generacij.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

konj konji mišice zdravje genetika geni znanost znanstveniki

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.