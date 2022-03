V 30 sekundah zasluži 100 evrov, njena služba se večini gnusi

Če pogledate instagram Škotinje Nove Jewels (26), boste hitro ugotovili, da dekle uživa v provokativnem poziranju. To ni presenetljivo, sploh če upoštevamo, da služi denar na danes vse bolj priljubljeni način, na platformi only fans. Je pa res, da tam izpolnjuje nekoliko bolj nenavadne želje, ki jih masikatero dekle niti v sanjah ne bi. Denar namreč služi tako, da moškim dovoli, da jo opazujejo, ko je na stranišču. Priznava, da še sama ne more verjeti, za kaj vse moški dajejo denar. »Vedno sem bila odprta oseba, a odkar sem na only fans, sem postala še bolj odprta,« pravi Nova, ki ji sledilci plačujejo, da lahko gledajo, kako urinira.

Kot pravi, to prošnjo prejme večkrat na teden. »Nekatere moške uriniranje vznemirja, zato me želijo gledati, kako lulam na stranišču ali pod tušem, včasih pa me prosijo, naj uriniram v kozarec, da lahko gledajo. Sem odprta oseba, zato z veseljem prisluhnem vsem in jim pomagam uresničiti njihove fantazije. Vse skupaj traja 30 sekund, imam pa stranko, ki mi plačuje 120 evrov za uriniranje,« in ​​dodaja: »Obseden je z mano, spremlja me že od prvega dne na družbenih omrežjih in z veseljem zapravlja denar. Ker gre zgolj za uriniranje, vedno pustim, da mi plačajo toliko, kolikor si lahko privoščijo,« poudarja Nova.

Čeprav, kot pravi, z veseljem prejema denar za to, kar vsi ljudje počnemo vsak dan, pa zavrača prošnje, ki od nje zahtevajo defekacijo. Moški jo prav tako velikokrat prosijo, naj si telo pokrije s hrano, največkrat s torto. »Imam srečo, da imam dovolj samozavesti, da me ne moti, da me ljudje gledajo, tako da to prispeva k mojemu zaslužku. Na koncu dneva plačam račune. Nikoli nisem pričakoval, da bom pri 26 letih dobesedno lahko služila kruh samo z uriniranjem, ki traja 30 sekund,« še dodaja Nova.