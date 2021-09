V 10 tednih se je cepil kar petkrat

V Južni Ameriki ga ni dovolj. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Prejel je enega AstraZenecinega ter po dva Pfizerjeva in CoronaVacova.

Za zdaj še ne vemo, ali katerega od njih niso zabeležili ali je nastala napaka v sistemu.

Moški iz Ria de Janeira se je tako zelo bal okužbe z novim koronavirusom, da se je na cepilna mesta v desetih tednih odpravil kar petkrat. Preiskovalna komisija zdaj poskuša ugotoviti, kako je mogoče, da je moškemu uspelo prejeti toliko odmerkov cepiva, in to kar treh različnih proizvajalcev.Ne le, da to ni priporočljivo, za zdaj zdravstveni delavci po svetu še niso povsem enotni, ali je različna covid cepiva sploh dobro mešati, v Braziliji se spopadajo tudi z velikim pomanjkanjem odmerkov. Na milijone prebivalcev še vedno čaka na prvega, medtem ko so nekateri prejeli tri. Omenjeni moški, čigar identiteta ni znana, pa je prvi primer, ki je ramo nastavil kar petkrat.»Primer preiskujemo. Za zdaj še ne vemo, ali je moški prejel toliko odmerkov, ker katerega od njih niso zabeležili, ali pa je morda nastala napaka v sistemu,« je dejal predstavnik regijskega zdravstvenega centra.Moški je prvi odmerek cepiva, ki ga je proizvedlo podjetje Pfizer, prejel 12. maja, nato se je 5. junija cepil s cepivom AstraZenece. Sledilo je cepivo kitajskega proizvajalca CoronaVac, ki ga je prejel 17. junija, 9. julija se je ponovno cepil s Pfizerjevim cepivom in 21. julija z drugim odmerkom CoronaVaca.Ujeli so ga, ko je na cepilno mesto pred dnevi prišel po skupno šesti odmerek. Moški po nobenem od cepljenj ni poročal o hujših stranskih učinkih, še vedno se menda počuti odlično, kljub temu pa zdravstvene delavce skrbi, kaj bo z njim v prihodnje, saj podobnega primera še niso imeli priložnosti spremljati, niti zanj ne vedo.