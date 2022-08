Usmrtitev Freye dviguje prah (VIDEO)

Odločitev, pa čeprav težka, je bila neizogibna, ob številnih kritikah, češ da mrožinje ne bi smeli usmrtiti, odgovarja norveška oblast s premierjem Jonasom Gahrom Størejem na čelu. Freyo so uspavali na podlagi splošne ocene varnosti ljudi, pa tudi sama žival, ki je menda niso mogli preseliti, je bila ogrožena.

Raje bi oglobili ljudi

Kot smo že pisali, je mrožinja postala prava poletna atrakcija v vodah ob norveški prestolnici, kjer so si jo mnogi ogledovali in fotografirali, spet drugi pa so kljub opozorilom hoteli s Freyo zaplavati, da bi pritegnili njeno pozornost, so jo celo obmetavali z različnimi predmeti.

Freya bi lahko koga usodno poškodovala.

Policija je redno odganjala nadležne radovedneže, ki so se smejali ob Freyinem plezanju po čolnih in sončenju, obenem pa trepetali, ko se je za neko žensko zapodila v morje in ji sledila, zato so za nekaj dni zaprli kopališče. Mrožinja se ni pustila odgnati in oselskega fjorda očitno ni bila pripravljena zapustiti, zato so oblasti s pristojnimi službami sklenile žival evtanazirati, kar naj bi storili nadvse humano, poudarjajo. Toda poteza je sprožila veliko vznemirjenja na družabnih omrežjih, kjer so mnogi zagovorniki pravic živali prepričani, da bi bilo treba poiskati drugo rešitev. Denimo, oglobiti vsakega nadležnega obiskovalca kopališča ali pa to zapreti, dokler se Freya ne bi sama odločila oditi drugam.

Oblasti in pristojni zagotavljajo, da so pred odločitvijo upoštevali vse okoliščine in premleli vse druge možnosti, a nazadnje sklenili, da usmrtitev ene mrožinje ne bo ogrozila celotne populacije, ki je še vedno številna in zdrava, poleg tega pa je žival, ki je zašla, nevarno ogrožala obiskovalce plaže. Če bi žival, ki je tehtala kar 600 kilogramov, koga poškodovala ali celo pokončala, bi bilo dvomov o ustreznosti odločitve verjetno manj, poudarjajo.