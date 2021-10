Nekdanji nogometaš prizoril smrt v prometni nesreči, da bi žena dobila odškodnino

Neimenovani nekdanji profesionalni nogometaš iz Demokratične republike Kongo je uprizoril lastno smrt, da bi njegova žena po zavarovalniški polici prejela 1,2 milijona evrov odškodnine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na obravnavi zaradi goljufije je 35-letni nogometaš molčal.

V ponedeljek se je v Essnu začel proces proti nekdanjemu poklicnemu nogometašu, ki živi v Marlu v Nemčiji. Petintridesetletnik naj bi leta 2016 v domači Kinšasi uprizoril smrt v prometni nesreči.

Po navedbah obtožnice sta nekdanji nogometaš in njegova žena nekaj mesecev pred nesrečo sklenila življenjsko zavarovanje, po katerem bi ženi umrlega soproga pripadlo 1,2 milijona evra. Konec leta 2016 so domnevni vdovi tudi izplačali to vsoto. Tudi 41-letnica se mora posledično na sodišču zagovarjati zaradi goljufije.

Medtem ko je ženska na sodišču dejala, da »niti za trenutek ni delovala v nasprotju z zakoni«, se je nogometaš skliceval na molk.

Pred tremi leti se je nekdanji nogometaš po dveh letih izginotja pojavil na nemškem veleposlaništvu v Kinšasi in trdil, da so ga med nesrečo ugrabili neznanci.