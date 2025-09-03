Uporabniki Google Maps trdijo, da so našli »vesoljsko bazo« pod pečino na Antarktiki

Držite se, ljudje – uporabniki Google Maps so naleteli na še en 'neznani leteči predmet', kar je zaskrbelo lovce na teorije zarot po svetu. Prepričani so, da je strmoglavljena vesoljska ladja tujcev dostopna vsem, ki obiščejo določene koordinate na spletu.

Najdba buri duhove na družbenih omrežjih, še bolj skrivnostno pa je, da je objekt odkrit prav na Antarktiki. Google Maps je že dolgo v središču številnih teorij zarot – mnogi trdijo, da satelitski posnetki dokazujejo obstoj nezemeljskega življenja.

V resnici pa se poraja vprašanje: kako bi lahko NLP, velik 300 metrov, ostal neopažen kjerkoli na Zemlji?

Tokrat so pod pečino, približno 145 kilometrov od obale Antarktike, opazili okroglo strukturo. To je dovolj, da se razburijo celo nekateri oboževalci Transformersov. Ameriški ufolog je celo zatrdil, da bi lahko bil predmet zataknjen pod skalo.

Objekt, ki spominja na Oreo piškot, naj bi bil po nekaterih teorijah celo namerno skrit. Scott C. Waring, upravljavec spletne strani UFO Sightings Daily, je na YouTubu dejal: »NLP je še vedno tam! Je pretežko za odstranitev ali se še uporablja?«

To so koordinate

Če ga želite videti sami, vtipkajte v Google Maps te koordinate: 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E.

Nahaja se približno 70 kilometrov od ledene kupole Mill Island in šest kilometrov od poljske raziskovalne postaje A. B. Dobrowolski.

Predmet ima srebrn obroč okoli roba, kar je še posebej navdušilo ljubitelje NLP-jev, medtem ko je ostali del črne barve, ki močno izstopa ob snegu in skalah. Na posnetku se vidijo tudi čudne črne linije, ki se raztezajo med ploščo in skalo. Waring trdi, da so objekt odkrili že pred dvema letoma, vendar so ga drugi opazili še prej. Na Redditu so uporabniki o njem razpravljali že leta 2021 in ga označili kot »mesto strmoglavljenja NLP-ja«. Nekateri so ugibali, da gre za »vremenski balon«, drugi pa, da je to le »talilno jezero«.

Medtem ko so nekateri govorili o »čudnih stvareh« na Antarktiki, so drugi objekt opisali kot »grozeč«.

To pravijo znanstveniki

A žal za ljubitelje teorij zarot,so znanstveniki skrivnost razblinili. Glaciologinja profesorica Bethan Davies z Univerze v Newcastlu je za Daily Mail povedala: »Gre za majhno jezero v skalnem kotlu. To območje snega se tali, saj topla jezerska voda bolje absorbira sončno svetlobo. Tako nastane polkrožen lok – ne NLP.«

S tem se strinja tudi Laura Gerrish, strokovnjakinja za kartiranje pri britanskem Inštitutu za raziskave Antarktike. Dodala je: »To območje se imenuje Bunger Hills. Gre za večinoma ledeno prost predel ob obali Knox v Antarktiki, kjer je veliko manjših jezer in mlak.«

Ta jezera pogosto oblikujejo gladke robove ob ledu, kar pojasnjuje skrivnosten videz na satelitskih posnetkih, poroča ladbible.com.

