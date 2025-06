Umrl za 45 minut med operacijo – zdaj razkriva, kaj je videl: vsi so ostali brez besed

Mike McKinzie iz Kalifornije je doživel grozljivo izkušnjo bližine smrti med operacijo slepiča. Po navedbah zdravnikov je šlo za »najhujši primer, kar so ga kdaj videli«, operacija pa je nenadoma krenila po nepredvideni poti, zaradi česar je Mike začasno 'umrl'. Srce mu je prenehalo biti, prenehal je dihati, a so ga uspeli oživeti.

V tem času Mike trdi, da je videl Jezusa, ki je stal nad njim in mu pokazal nebesa.

Zdravniki so morali izvesti kardiopulmonalno reanimacijo (CPR), da bi znova zagnali njegovo srce in ga vrnili v življenje. Medtem ko je bil »klinično mrtev«, je dejal, da je videl Jezusa, ki ga je opisal kot »moškega arabskega videza«.

V bolnišnici je po operaciji preživel 12 dni. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

Po njegovih besedah je Jezus nosil belo haljo, imel je »valovite rjave lase« in »temno zeleno-modre oči«, ki so, kot je povedal, »gledale naravnost v njegovo dušo«.

Ko je iztegnil roko proti Jezusu, da bi jo prijel, se je nenadoma znašel na travniku. Spomnil se je, da je bil bos, oblečen le v kirurško haljo, stal je na »popolno pokošeni« travi, njegova čutila pa so bila izjemno izostrena, kar mu je omogočalo, da je vpijal vsak najmanjši detajl trenutka.

Ko so se njegove oči prilagodile svetlobi, je dejal, da je na njegovi desni strani zasijala močna svetloba, ki je »nenadoma začela oddajati žarke«.

Opisal je svoje občutke

»Imel sem občutek, da je operacijska soba zdaj zamenjana s tem čudovitim, toplim občutkom. Nekdo je nenadoma potegnil zaveso z moje desne proti levi. Ta bela ... ne vem, megla, tančica ali preprosto belina, se je odmaknila in zdaj gledam prekrasno pokrajino,« je povedal Mike.

Opisal je, kako je stal na hribu nad drobnimi cvetovi z nežnimi cvetnimi listi, ki so se zibali kot v vetru – kar ga je zmedlo, saj vetra ni bilo. »Tam je bila ena velika zlata kupola, podobna Kapitolu, okoli nje pa druge manjše zlate kupole. Pokrajina se je razprostirala več milj daleč,« je dejal.

Videl je »najlepši« sončni zahod doslej, nato pa je opazil, da se ena izmed »cevk« bele svetlobe dotika vrha drevesa. »Bilo je, kot bi imela na sebi diamant – ko je svetloba dosegla vrh drevesa, je eksplodirala v stotine drobnih žarkov svetlobe. Kmalu je bil celoten gorski vrh osvetljen z eksplozijo teh belih žarkov, ki sem jih opisal kot velik, orjaški ognjemet,« je dejal.

Ko je pogledal proti viru svetlobe, mu je Jezus rekel: »To je Gospodova slava.« Takrat je spoznal, da ne more umreti in da ga bodo vrnili v operacijsko sobo.

V bolnišnici je preživel 12 dni

Prva stvar, ki se je spomni po vrnitvi, je, da ga je zdravnik vprašal, ali ve, kako mu je ime in kje se nahaja. Nato je opazil, da je v sobi še pet ljudi v kirurških oblačilih, in slišal nekoga, ki je rekel: »Vrnil se je.«

Zavedel se je, da so ga oživeli, ko je zagledal voziček za nujne posege poleg sebe, z eno od defibrilatorskih elektrod »pomaknjeno na stran« in »žicami, ki so visele«.

»Bilo je jasno, da je nekdo to ravnokar uporabljal. Nekdo je zdaj skušal vse to pospraviti in sem si rekel: o Bog, res sem umrl,« je povedal.

V bolnišnici je preživel 12 dni, pri čemer je izgubil približno deset kilogramov, saj je prvih šest dni preživel na tekoči hrani, preden so mu končno dovolili pojesti banano.

Čeprav ni natančno povedal, kako dolgo mu je srce stalo, je mogoče biti klinično mrtev tudi do 45 minut in preživeti s pomočjo defibrilatorja. Fenomen izkušenj bližine smrti že stoletja fascinira ljudi in strokovnjake, znanstvena razlaga pa se je pojavila šele pred kratkim, poroča ona.telegraf.rs.