Umrl moški, znan po »napadih z urinom in iztrebki«, ne boste verjeli, kaj je policija našla v njegovem domu

V britanski vasi Holmfirth so v socialnem stanovanju našli mrtvega Sahnouna Daifallaha, 58-letnega Alžirca, ki je bil leta 2009 obsojen na devet let zapora zaradi razprševanja urina in iztrebkov po trgovinah, pubih in knjigarnah.

Daifallah, ki je bil označen kot »zelo nevaren moški«, je z doma narejeno napravo razpršil telesne odpadke po hrani in pijači v več trgovinah ter povzročil za več kot 837.000,00 evra škode. Policija je ob preiskavi njegovega doma v Gloucestru našla zaloge njegovih iztrebkov in dokaze, da je načrtoval podobne napade tudi v drugih mestih.

Čeprav je bilo leta 2010 odrejen njegov izgon iz Velike Britanije, je zaradi dolgotrajnih pravnih postopkov in sodnih pritožb ostal v državi.

Skrivnostna smrt in ogorčenje sosedov

Njegovo truplo so 16. februarja našli v kopalnici socialnega stanovanja, kjer je bival zadnji dve leti. Po prvih podatkih preiskave je storil samomor z obešanjem.

Novica o njegovi identiteti je v skupnosti sprožila šok in ogorčenje. Ena od sosed je dejala: »To je grozljivo. Zakaj nas niso obvestili, kdo živi med nami?«, druga pa se je vprašala: »Kako so mu sploh dovolili ostati v državi?«

Primer je zdaj v rokah mrliškega oglednika bradfordskega sodišča, preiskava pa je začasno prekinjena.