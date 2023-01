Umetnine na bankovcih: vrednejši so, če nanje slika (FOTO)

Bankovci so vrednejši, če nanje slika in jih spremeni v umetnine, je sklenil Sergio Gulliermo Diaz: argentinski peso je namreč velika žrtev grozovite inflacije v zadnjih letih, valuta, ki prebivalstvu ne omogoča več dostojnega preživetja, je tako dobesedno le še list papirja.

Nogometna evforija jih ni rešila

Ali pa slikarsko platno, se je domislil uspešni umetnik, ki se loteva celo bankovcev največje vrednosti, pa še vedno kuje dobiček, saj za prodano mojstrovino iztrži tudi več stotakov – za primerjavo, največji bankovec, za tisoč pesov, je namreč vreden manj kot 5,30 evra. Inflacija je lani znašala skoraj 100 odstotkov, vrednost pesa je tako strmoglavila, da mnogi komajda preživijo iz meseca v mesec, je kritičen Diaz, ki srčno upa, da se bo država čim prej izvlekla iz gospodarske krize in splezala na zeleno vejo.

Všeč mu je tudi franšiza Harry Potter. FOTOGRAFIJE: Javier Corbalan/Reuters

Žarek upanja je sicer posijal ob nedavnem svetovnem prvenstvu v nogometu, a evforija je nazadnje mnoge pahnila v še večjo bedo, saj so se celo zadolževali ali se odpovedovali dragocenim prihrankom, da so leteli na drug konec sveta navijat za svoje junake in jih spodbujat do zgodovinskega uspeha.

Gospodarska prihodnost Argentine tako ostaja negotova, v revščini živi že najmanj 40 odstotkov prebivalcev, izboljšanja še ni videti na obzorju. Do takrat pa bo, vse kaže, cvetela vsaj umetnost. Diaz, ki živi v Salti na severu države, na bankovcih najraje upodablja prizore iz vsakdanjika, ekonomsko krizo, filmske prizore pa tudi domače ter tuje zvezdnike. Odlično je unovčil nedavne športne uspehe, tako da je izbire z obrazom Lionela Messija zares veliko, všeč pa so mu tudi Harry Potter in preostali junaki iz znamenite franšize.

40 odstotkov prebivalcev živi v revščini.

»Mnogi mi pravijo, da sem nor, da tako uničujem denar, a v teh časih je to zares edina logična rešitev. Za zdaj se je vsaka poteza izkazala za poslovni uspeh,« še sklene Diaz, ki včasih, da bi dosegel mednarodni trg, žrtvuje tudi kakšen bankovec za 1 dolar.