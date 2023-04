Umetna inteligenca nas pošilja na Hrvaško

Umetna inteligenca (UI) je trenutno velik hit, zato ji ljudje z vsega sveta radi dajejo mogoče in nemogoče naloge. Tako so oba poizkusa umetne inteligence ChatGPT in Googlovega Barda (ki v Sloveniji še ni dostopen) povprašali, katere so najboljše počitniške destinacije. Odgovori so bili dovolj kakovostni, da se že začenja govoriti, kako bo UI nadomestila potovalne agente. In kam nas pošiljata spletna klepetalna robota?

Hrvaška po mnenju Barda ponuja poceni letovanje na morju. FOTO: Getty Images

Tistim, ki ne nameravajo preveč zapravljati, a si želijo počitnic nekje na soncu, je Bard priporočil obale Bolgarije in Hrvaške. ChatGPT je svetoval indonezijski Bali, Marakeš v Maroku in Phuket na Tajskem. Avantur željne pošilja na inkovsko pešpot v Peru. Gre za štiridnevni treking v Andih, ki se zaključi v starodavnem mestu Machu Picchu. ChatGPT priporoča Kostariko v Srednji Ameriki. Tam namreč najdemo številne deževne gozdove, vulkane in edinstveno živalsko kraljestvo.

Kdor rad vozi, naj se po mnenju Barda in ChatGPT poda na kalifornijsko obalno avtocesto.

Zaljubljenci na Maldive

In kam oditi na družinske počitnice? Bardov prvi predlog je Kreta v Grčiji. »Tam so na voljo različne do družin prijazne dejavnosti, vključno s plavanjem, sončenjem, pohodništvom in raziskovanjem starodavnih ruševin,« meni Bard. ChatGPT je predlagal izlet v nacionalni park Gand Canyon v ZDA, kjer je mogoče tudi kampirati. Zaljubljenci se bodo po mnenju UI še posebno dobro počutili na Maldivih. Tako menita oba pametna klepetalnika, ChatGPT pa predlaga tudi Maui na Havajih ter Pariz.

Zaljubljencem priporoča Maldive. FOTO: Getty Images

Resnično nenavadne počitnice lahko po mnenju UI doživite, če se podate na festival sira v Wisconsin, prespite v Dog Bark Park Innu, motelu v Idahu, ki je oblikovan kot velikanski beagle, obiščete festival metanja paradižnikov La Tomatina v Bunolu v Španiji ali poletite na Luno.

Če nameravate zapraviti več kot milijon evrov, bodo za vas najbolje poskrbeli v Dubaju. FOTO: Muhammad Zulkifal, Getty Images

Če nameravate na počitnicah zapraviti več kot milijon evrov, se po mnenju UI podajte v Dubaj, ki bogatašem ponuja številne ekstravagantne dogodivščine. Priporočljivi so tudi francoska riviera, Sejšeli, Toskana in narodni park Serengeti v Tanzaniji. Zapriseženim gornikom UI med drugim priporoča Everest v Himalaji, Švicarske Alpe in Kilimandžaro, za smučanje pa francoske Alpe.