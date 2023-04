Učitelj otrokom dal nalogo, naj napišejo svojo osmrtnico

V ZDA odpustili učitelja, ker je učencem naložil pisanje svoje osmrtnice

Na eni od srednjih šol v ameriški zvezni državi Florida so odpustili učitelja psihologije, potem ko je učencem pred vajo v primeru strelskega napada naložil, naj napišejo svojo osmrtnico. Učitelj meni, da ni storil ničesar narobe, in se bo na odločitev pritožil.

Iz uprave šolskega okrožja Orange County v Orlandu so v izjavi za javnost sporočili, da so družine otrok obvestili, da jim je učitelj dal »neprimerno nalogo o šolskem nasilju« in da so mu odpovedali pogodbo.

63-letni učitelj Jeffrey Keene je nalogo dal učencem, starim 16 in 17 let. Zanjo se je odločil, ker je menil, da jim bo pisanje osmrtnic pomagalo razmisliti o svojem življenju, če bi na šoli prišlo do strelskega incidenta, je konec minulega tedna pojasnil za lokalni portal televizije Fox.

Keene je na Facebooku objavil tudi kopijo naloge. V njej je učence med drugim vprašal, zakaj menijo, da je v ZDA toliko množičnih streljanj in s kakšnimi pozitivnimi dejanji bi lahko zmanjšali njihovo število.

Keene je za lokalni spletni portal še dejal, da je z nalogo hotel pokazati učencem, kaj je na svetu res pomembno. »Po mojem mnenju nisem storil ničesar narobe,« je dodal.

Pred sedmimi leti eno najhujših množičnih streljanj

V Orlandu se je pred skoraj sedmimi leti, 12. junija 2016, zgodilo eno od najhujših množičnih streljanj, ko je 29-letni strelec usmrtil 49 obiskovalcev nočnega kluba.

Strelski napadi v ZDA se medtem nadaljujejo. Eden od zadnjih s smrtnimi žrtvami je bil konec marca strelski napad na osnovno šolo v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee. V njem je umrlo šest ljudi, med njimi trije otroci.

Demokrati s predsednikom ZDA Joejem Bidnom na čelu so sedaj okrepili prizadevanja za uvedbo prepovedi polavtomatskih jurišnih pušk. Biden je tako sredi marca podpisal izvršni ukaz za okrepitev preverjanja kupcev strelnega orožja in spodbujanje ustreznejšega hranjenja tega orožja.

Republikanci so po drugi strani še vedno proti vsakršnim novim omejitvam in prepovedim glede orožja.