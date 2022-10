Uči plezanje po Tarzanovo in vabi na razvejana drevesa (FOTO)

Morda se zdi njegovo početje komu povsem nesmiselno, a če pomislimo, da vse manj predstavnikov mlade generacije zmore splezati na drevo, ima barcelonski Tarzan pravzaprav izjemno pomembno poslanstvo. V znamenitem parku katalonske prestolnice namreč poučuje plezanje v opičjem slogu.

10 evrov stane tečaj.

To zmore vsak!

Victor Manuel vse dneve preživi na drevesih v barcelonskem parku. FOTOGRAFIJi: Instagram

Parque de la Ciudadela je zadnje čase poln nadobudnežev ali pa zgolj opazovalcev, ki z zanimanjem spremljajo vragolije. Ta namreč kot junak romanaspretno osvaja vrhove dreves, se obeša po vejah in skače z nepredstavljivih višin, v zameno za plačilo 10 evrov pa spretnosti pomaga usvojiti tudi drugim, željnim Tarzanovih gibov. No, za tako vrhunsko znanje in spretnost, kot ju kaže Victor Manuel, je potrebna veliko več kot ena ura, a učitelj zagotavlja, da vsakdo zelo hitro premaga začetni strah in usvoji osnove, kdor želi, pa lahko tečaj nadaljuje. Tarzan iz Barcelone ima tako že veliko rednih privržencev, ki se zdaj radi družijo in zabavajo ob plezanju ter obešanju po široko razvejanih drevesih, ob tem pa poudarja, da je takšno znanje skrito v vsakem izmed nas, le na plan ga je treba spodbuditi.

Ponosen je, da ima že 50 rednih tečajnikov, zanimanje za njegove učne ure pa se povečuje. Kritiki mu sicer očitajo, da je navaden prevarant in da udeleženci denar mečejo skozi okno, a Tarzan jih kaj hitro utiša in povabi na brezplačen poskus vadbe. Ta ne le da pošteno razgiba telo in ga postavi na pomembno preizkušnjo, ampak prinese tudi dragoceno duševno sprostitev v naravi in krogu somišljenikov.