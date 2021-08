Ubogega kužka nosi

Ostarelemu Canelu ni več pomoči, sklepi mu zaradi hipertrofične osteodistrofije nikoli več ne bodo omogočali lahkotnega tekanja v družbi lastnika in še treh pasjih sostanovalcev. A po zaslugi skrbnega in nadvse ljubečega gospodarja Canelo ne zamuja vse zabave. Med vsakodnevnim tekanjem po bližnjem gozdu ga namreč Američan kar nosi, medtem ko drugi pitbuli skačejo ob paru. Teža ni ovira Divjanje po naravi je bila Canelova najljubša oblika zabave, pove hčerka neimenovanega lastnika psov, Jooseline, ki je na tiktoku objavila ganljivi posnetek, ta pa je seveda nemudoma zakrožil po svetu in sprožil več tisoč komentarjev ljubiteljev psov. »Gibanje mu povzroča neizmerno bolečino, zato ga očka med pohajkovanjem nosi, da ne bi zamudil vsega dogajanja in se počutil zapostavljenega,« pojasnjuje Jooseline in pristavlja, da takšen podvig za njenega očeta ni mačji kašelj, saj kuža tehta skoraj 30 kilogramov, a za svojega Canela in preostale tri ljubljence je pripravljen storiti vse, kljub naporu pa možakar na posnetku kaže zadovoljstvo na obrazu.



Rešitev seveda ni idealna, a to je edina možnost, da se Canelo pridruži svoji druščini med izleti v gozd, še pove Jooseline in razodene, da kuža ni več v mladih letih, zato mu želi družina omogočiti kar največ uživanja s čim manj naprezanja in brezskrbnega pohajkovanja po naravi. V gospodarjevem naročju pa se, kot kaže, počuti odlično, tako tudi v otroškem vozičku, v katerega ga gospodar posede med sprehodi po mestu.

