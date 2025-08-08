Turistični kaos se je s cest preselil na vodo: v ozkem kanjonu obtičalo na stotine ljudi

Poletne gneče na cestah so nekaj povsem običajnega. Kolone vozil polzijo pred vsakim večjim izvozom z avtoceste, vozniki in sopotniki pa izgubljajo živce v pričakovanju cilja. A vroči asfalt in neskončno čakanje hitro zbledita, ko se končno znajdemo v objemu morja, doma ali apartmaja.

Toda iz Kitajske prihajajo prizori, ki dokazujejo, da vsi turisti nimajo take sreče. Iz province Guizhou so v svet pricurljale fotografije neverjetnega »turističnega zamaška« – a z vode, ne ceste. Konec julija je namreč več sto turistov med raftingom obtičalo v svojih čolnih sredi soteske Nanjiang.

Posnetki prikazujejo barvito rečno gnečo – gumijasti čolni, polni turistov v oranžnih jopičih, se dobesedno tlačijo drug ob drugega, kot dolga rečna gosenica. Nanjiang je poleti izredno priljubljena destinacija, saj ponuja osvežitev in naravne pustolovščine, a tokrat je bil obisk tako množičen, da se je reka na ozkem delu povsem ustavila. »Na začetku je bilo zabavno, škropili smo se in se smejali. Potem pa smo obstali. Dobesedno se nismo mogli premakniti,« je za lokalne medije povedal 26-letni obiskovalec. Dodal je, da so v čolnih nepremično obstali več kot 45 minut.

Incident se je zgodil v provinci Guizhou. FOTO: Tingting Wu/getty Images Getty Images

Jok, živci in ujetost

Posnetek prikazuje na stotine turistov, ki v čolnih skušajo z vesli narediti prostor – ali pa le čakajo, da se kaos razplete. Po sreči ni bil nihče poškodovan, a mnogi so priznali, da jih je zagrabil neprijeten občutek ujetosti: »Bilo je vroče, nepremično. Nekateri so postajali živčni, otroci so jokali, odrasli pa so skušali ohraniti dobro voljo,« je dejala turistka. »Plačala sem za pustolovski rafting – tegale pa si nisem predstavljala.«

Kanjon Nanjiang, oddaljen približno 40 kilometrov od mesta Guiyang, slovi po ozkih skalnih prehodih, slikovitih stenah in kristalno čisti zeleni vodi. Organizatorji dogodka se na incident še niso odzvali, prav tako molčijo lokalne oblasti. Na družbenih omrežjih so se pojavile številne šale, pa tudi resna vprašanja o varnosti in kapaciteti soteske. Tistega dne jo je obiskalo rekordnih 8000 ljudi.

Kitajska se sicer že nekaj časa spopada z eksplozijo domačih turistov, a infrastruktura preprosto ne sledi povpraševanju.