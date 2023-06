Turisti obožujejo ta kraj v Črni gori, zdaj so šokirani: poglejte, kaj so izvlekli iz morja (FOTO)

Po omrežjih se je začela širiti fotografija iz Črne gore, kraja Sutomore, ki je šokirala mnoge. Na fotografiji, objavljene na Instagram strani »podgorički_vremeplov«, je ogromna kača v rožnati mreži za lovljenje, opis fotografije pa se glasi »Kača, povlečena iz morja v Sutomoru. Ali lahko prepoznate, katera je?«

Pod fotografijo so se vrstili komentarji, eden od uporabnikov družbenega omrežja pa je komentiral, da gre za kačo ribico, katere latinsko ime je Natrix tessellata. Vodomec (Natrix tessellata), nestrupena vodna vrsta. Prehranjuje se predvsem z ribami, kot je razvidno iz samega imena vrste, zato ga najpogosteje najdemo v neslanih in polslanih vodah. Redko, tako kot v tej situaciji, se lahko zgodi, da vodni tokovi ali plime posameznika potegnejo iz reke v morje, saj ne marajo slane vode zaradi nezmožnosti izločanja odvečne soli iz telesa.

Morske kače

V Jadranskem in Sredozemskem morju ne živijo morske kače, ki imajo enega najmočnejših strupov, a kljub temu veljajo za neagresivne in skoraj nikoli ne ugriznejo plavalce. Včasih se zgodi ribičem, ki stopijo nanje med snemanjem mreže ali jih po nesreči ujamejo z z golimi rokami.

Številni so bili prestrašeni: »Zelo je velika«, »Kako je velika, od zdaj naprej se kopam samo v kadi«, nekateri so se v komentarjih celo pošalili: »Čigava je to svakinja?«