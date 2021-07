Turist ogorčen nad tem, kar je videl na hrvaški obali (FOTO)

Italijanski turist, ki dopustuje na Hrvaškem, je objavil posnetek, kako na Hrvaškem ločujejo odpadke. Video se je hitro razširil po družbenih omrežjih in meče slabo luč na pristojne.V videoposnetku Italijan želi vreči plastično posodo v koš za smeti. »Rumena je označena za plastiko, modra za papir in rjava za mešane komunalne odpadke,« pojasnjuje Italijan in medtem prikazuje tri luknje na zabojniku za smeti.Ker pa plastične posodice ni uspel vreči skozi odprtino, je dvignil pokrov smeti in dojel, da gredo vsi odpadki v isto vrečko in da hrvaške oblasti sploh ne ločujejo odpadkov.»Kako čudovit narod, kako čudovit narod,« je turist v sarkazmu zaključil ob koncu posnetka.