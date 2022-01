Tunina se stežka prebija skozi pandemijo

Modroplavutega tuna pojedo na Japonskem več kot kjer koli drugje na svetu, tradicionalna novoletna dražba pa je spektakel, ob katerem javnost mrzlično pričakuje presežke. A tudi letos se je za rekord obrisala pod nosom. Pandemija namreč ne prizanaša niti ribjemu trgu, cene vztrajno še naprej padajo.

Še pred tremi leti rekord

Končni znesek za zmagovalca, 211-kilogramskega modroplavutega tuna je kljub temu še vedno dih jemajoč, kar 128 tisočakov ali 610 evrov za kilogram sta odštela operater verige suši restavracij Onodera Group, ozaljšan z Michelinovo zvezdnico, in japonski kralj tunine Kijoši Kimura, ki je v preteklosti že večkrat navdušil z velikodušnimi vsotami, ter lastnik veleprodajne verige Yamayuki Group Jukitaka Jamaguči. Letošnja zmagovalna riba je sicer prvič po šestih letih iztržila manj kot 152.000 evrov, a je bil dogodek na tokijski ribji tržnici Tojosu kljub temu vesel in pester, saj so prodali več modroplavutih tunov, še vedno pa je nadvse živ spomin na čarobno leto 2019, ko je Kimura z 2,5 milijona evri postavil absolutni rekord za ribo, ki je tehtala 278 kilogramov.

2,5 milijona je zaslužil rekorder.

Kupca upata, da jima bo nakup v letu 2022 prinesel srečo in ugled, ki je v poslovnem svetu ključnega pomena. Onodera Group bo dobroto, ki so jo ujeli ob mestu Oma na severu Japonske, ponudila v svojih dvanajstih restavracijah po svetu, tudi v New Yorku, Los Angelesu in na Havajih, pred tokijsko restavracijo pa so se še isti dan, takoj po tradicionalni dražbi, zvrstili gostje, ki so si z vnaprejšnjo rezervacijo zagotovili košček drage specialitete. Po nakupu jo je namreč z nožem pričakal chef Akifumi Sakagami, slastno meso slovesno razrezal in naznanil gastronomski spektakel za ljubitelje tunine.

Udeleženci dražbe so se letos potegovali za 211-kilogramskega modroplavutega tuna. FOTOGRAFIJI: Issei Kato/Reuters

Upanje, da bodo cene spet kdaj tako vrtoglave kakor leta 2019 in da si bo modroplavuti tun povrnil nekdanjo slavo, med optimističnimi trgovci vsekakor ostaja.