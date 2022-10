Tudi Tina Turner ima barbiko

Rock ikoni Tini Turner se je ob skorajšnji 40-letnici ene njenih največjih uspešnic poklonilo tudi podjetje Mattel. Skladba What's Love Got to Do With It, s pevkine pete samostojne plošče, je svet začela osvajati leta 1984 in je še danes izjemno priljubljena, njen videospot pa je navdihnil tudi barbiko.

1984. je legendarna skladba začela osvajati svet in nagrade.

Tudi jakna iz džinsa

Ta je zasijala v podobi legendarne pevke, ki bo prihodnji mesec praznovala 83. rojstni dan in je seveda počaščena, da je lutka zdaj zasijala tudi v njeni rockovski podobi. Barbika je del Mattelove glasbene serije, v kateri je čast že doletela nekatere druge zvezdnike, kot so Gloria Estefan, David Bowie in Elvis Presley, napravljena pa je v črne visoke petke, črno oprijeto mini krilo in majico ter ikonično jakno iz džinsa, za piko na i pa je pričeska, ki je seveda v Tininem slogu nadvse bujna. Turnerjeva je nadvse počaščena, da se je pridružila kolekciji lutk, ki navdušuje otroke po vsem svetu, seveda pa upa, da se bo med njimi našla tudi kakšna nadobudna rockovska zvezda.

What's Love Got to Do With It je ena njenih največjih uspešnic.

Tina, ki se je rodila v Tennesseeju, že od leta 1995 živi v Švici z zdajšnjim možem Erwinom Bachom in je že desetletje tudi švicarska državljanka. Upokojila se je leta 2009, v bogati karieri pa je poleg številnih drugih nagrad osvojila tudi osem grammyjev. Na odru je začela nastopati že v šestdesetih, takrat še z nekdanjim možem Ikom Turnerjem, od katerega se je po burnem zakonu 1978. ločila, obdržala je le njegov priimek.