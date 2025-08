Skrivnostna svetloba nad obalo: že večkrat videli kupole, plovila in srebrna bitja

Zdi se, da nezemljani prav tako radi obiskujejo morje kot ljudje. Presenetljivo veliko pričevanj o nepojasnjenih »vesoljskih« obiskih namreč prihaja z britanske obale – od Škotske do Devona, od Blackpoola do Walesa. Zbrali smo nekaj najbolj nenavadnih in skrivnostnih, ki naj bi se zgodila ob britanskih plažah.

Kupola nad Devonom

Leta 1967 je bil Devon prava vroča točka za opažanja NLP-jev. Lokalna policista, Roger Willey in Clifford Waycott, sta takrat opazila svetlečo »križasto zvezdo«, ki je švignila čez nebo. Tudi aprila istega leta naj bi se nad mestecem Brixham nad Rokavskim prelivom pojavila ogromna svetleča kupola, ki je pri višini približno 500 metrov vztrajala skoraj eno uro. Opazili so jo celo iz obalne stražarske postaje pri Berry Headu, nakar je hitro izginila v nebo.

Srhljiva vasica na Škotskem

Na robustni škotski obali Aberdeenshira leži nekdanja ribiška vasica Muchalls, ki velja za pravo središče nezemeljskih pojavov. Strokovnjak Malcolm Robinson jo imenuje kar »okno v drug svet«.

Leta 1964 je družina v avtomobilu opazila čudno svetlobno kroglo, ki jih je nenadoma začela zasledovati. Sedem let kasneje je domačin Tom Moir na poti domov naletel na tri skrivnostne luči in postavo v dolgi halji – podobno videnje so potrdili tudi drugi krajani.

Še leta 2012 so v bližnjem Fraserburghu zabeležili utripajoče, vrteče se luči na nebu. »Bila je še ena svetloba, ki se je premikala od strani. Popolnoma brez zvoka,« je povedala Morag Ritchie.

Trojica kovinskih krožnikov

14. oktobra 1954 je poročnik Kraljevega vojnega letalstva James Salandin z vojaškim letalom Gloster Meteor letel nad mestecem Southend-on-Sea, ko so ga nenadoma obkrožila tri kovinska plovila – dve srebrni in eno zlato. »Najprej sem mislil, da gre za letala, vendar niso puščala nobenih sledi. Oblike so bile podobne krožnikom, izginila pa v hipu, ko sem jih skušal zasledovati,« je poročal. Dogodek je še danes nepojasnjen.

NLP-ji nad pomolom v Blackpoolu

Leta 2008 je fotograf posnel nenavadne leteče objekte nad centralnim pomolom v mestecu Blackpool. Fotografije je analiziralo britansko vojno letalstvo, ki v tistem času v bližini ni imelo letov. Rezultat preiskave? Nepojasnjeno.

Leta 2023 je Jack Atkinson opazil dve vrtinčasti kovinski krogli, ki sta lebdeli nad Blackpoolom in nato kar naenkrat izginili. »Opazoval sem ju minuto in pol. Kar naenkrat – nič. Zelo čudno,« je povedal.

FOTO: Delo Ai

Skrivnostni signali v Skegnessu

5. oktobra 1996 je policist David Leyland nad letoviščem Skegness ob vzhodni obali opazil rdeče-zeleno utripajočo svetlobo. Luči so več ur visele nad morjem, radar pa je zaznal nepojasnjen signal. RAF je trdil, da gre za »atmosferske razmere«, povezane s cerkvenim stolpom v Bostonu. Vendar nekdanji preiskovalec NLP-jev na britanskem obrambnem ministrstvu Nick Pope pravi: »Zelo nenavaden primer ... v tistem obdobju je bilo ogromno videnj.«

Srebrna bitja v Walesu

Do 4. februarja 1977 je bil Broad Haven v Pembrokeshiru menj znano obalno letovišče – dokler ni postalo valižanski Bermudski trikotnik. Tistega dne je 14 šolarjev videlo rumeno »cigarasto« plovilo s kupolo, iz katerega je izstopilo srebrno bitje. Otroci so neodvisno drug od drugega narisali podobne prizore.

Kmalu zatem je lastnica hotela Rose Granville opazila »obrnjeni krožnik« in dva človeku podobna, a povsem brezoblična stvora. Še en domačin je poročal, da je srečal visoko bitje s srebrno obleko in čelado, podobno motoristični. Vse je preiskovalo tudi britansko obrambno ministrstvo, a do danes brez razlage.

Vesoljska baza pod morjem?

Leta 2009 je plaža Wilsthorpe v Yorkshiru postala središče serije opažanj NLP-jev. Delavca sta opazila dve trikotni ladji, ki sta se potopili v morje, domači par pa je na nebu preštel kar 30 do 40 bumerangu podobnih plovil. Več ljudi je poročalo o okvari avtomobilov, ki so čudežno znova delovali, ko so plovila odletela.

Zadevo je raziskoval lokalni strokovnjak Russell Kellett, ki je po večletni preiskavi prepričan, da se ob britanski obali skriva skrivna nezemeljska podvodna baza. Svojo teorijo opira na primer iz leta 1970, ko je ameriški pilot William Schaffner strmoglavil z letalom Lightning po domnevnem srečanju z NLP. Letalo so našli na morskem dnu – kabina je bila zaprta, pilota pa nikjer.

Če boste v bližnji prihodnosti torej počitnikovali ob britanski obali, ne glejte samo valov – poglejte tudi v nebo! Morda vas tam čaka več kot sonce in sladoled …