Sodišče odločilo: trije moški v zapor zaradi selfijev z rjavimi medvedi (VIDEO)

Trije turisti v ameriškem nacionalnem parku Katmai so se preveč približali rjavim medvedom, ki so v reki lovili losose. Zaradi tega jih je sodišče poslalo v zapor za en teden oz. 10 dni, vsi so dobili eno leto pogojne zaporne kazni in denarne kazni v višini 2850 evrov. Za eno leto pa so jim prepovedali še vstop v vse ameriške narodne parke. Denarne kazni bodo šle v roke zavodu za varovanje Katmaiskega parka.

Incident v aljaškem nacionalnem parku se je zgodil 9. avgusta leta 2018, včeraj pa se je končalo sojenje Davidu Englemanu, Ronaldu Englemanu in Stevenu Thomasu, ki so bredli po reki, da bi prišli bližje medvedom in tako posneli lepšo fotografijo. S tem so kršili zakon, ki zapoveduje prepoved približevanja medvedom na več kot 15 metrov. Predrzneže so ujeli, ker je njihovo početje zabeležila spletna kamera, ki v živo prenaša dogajanje iz nacionalnega parka. Videoposnetek si lahko ogledate spodaj. Pristojne pa so ob gledalcih prenosa o dogodku obvestili tudi obiskovalci parka.

Ob razglasitvi sodbe so opozorili na nevarnost njihovega neodgovornega početja, ki bi se lahko končalo zelo drugače in zelo slabo. Moški so se izpostavili velikemu tveganju, saj so rjavi medvedi neustrašni in zelo teritorialni plenilci. Še posebej nevarni so med migracijami lososov, ko si ustvarajajo zaloge hrane. Medvedi bi lahko ranili ali ubili koga izmed njih, posledično bi morali ubiti medveda, vse to pa bi imelo strašen vpliv na turizem v teh krajih.