Trdil, da koronavirusa ni, zbolel in umrl

Najmanj 12 oseb, ki se je udeležilo protestov, ki jih je organiziral priljubljeni norveški ljubitelj teorij zarot Hans Kristian Gaarder v bližini Osla, je pozitivnih na koronavirus. 24sata pa poroča, da je 60-letnik, ki je koronavirus primerjal s prehladom in trdil, da ta sploh ne obstaja, je 26. in 27. marca organiziral shode, umrl. Ironično, ravno zaradi okužbe s koronavirusom.



Lokalni mediji še poročajo, da mu je bilo nerodno in da ni tega želel nikomur priznati. Okužbo z virusom so potrdili šele po njegovi smrti. »To je opomnik, da se spomnimo, kako je virus nevaren in kako zelo pomembno je, da se držimo ukrepov,« je dejal zdravnik Are Løken. Na Norveškem so zaradi alarmantnih številk prepovedana zbiranja in protesti.



