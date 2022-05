Trdi, da je zanosila z vesoljcem: takšne so lahko posledice srečanja z NLP

V poročilu iz Pentagona je navedeno, da neka ženska trdi, da je zanosila, potem ko je imela bližnje srečanje z vesoljcem. Pod nazivom Anomalni akutni in subakutni učinki na človeška in biološka tkiva poročilo pojasnjuje vplive, ki naj bi jih imela NLP-srečanja imela na ljudi. Med njimi omenjajo nenavadne pojave, kot je tudi »nosečnost, ki se ne vidi«, kar je morda še najbolj nenavaden pojav od vseh.

Do poročila se je dokopal britanski Sun, potem ko so poslali zahtevo za dostop do informacij javnega značaja na obrambno ministrstvo ZDA. V poročilu so opisali primere »jasne ugrabitve« in telepatije ter videne teleportacije.

Zdi se, da obstaja paleta nepričakovanih situacij v primeru, če srečate vesoljca, pišejo tuji mediji. Morda boste lahko brali njihove misli, mogoče pa je tudi, da vas bodo ugrabili ali boste zanosili. V poročilu je navedeno, da boste lahko doživeli »poškodbe zaradi vročine ali opekline zaradi sevanja«, izgubo glasu, poškodbe oči, amnezijo in celo smrt.

V poročilu je tudi izjava ženske po imenu Jo Wood, ki vodi podkast Alien Nation. Pojasnila je, da je že doživela bližnja srečanja z vesoljci in da je lahko videla »hibrid reptila in človeka, ki upravlja svet«.