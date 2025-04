Trdi, da je popotnik skozi čas iz leta 2671: »Iz vesolja prihaja grozljiva grožnja«

Uporabnik TikToka, ki se predstavlja kot Eno Alaric, trdi, da prihaja iz leta 2671 in napoveduje katastrofalne dogodke, ki naj bi Zemljo doleteli v letu 2025. Njegove bizarne in apokaliptične trditve so na družbenih omrežjih pritegnile milijone ogledov, čeprav mu večina sledilcev ne verjame in njegove napovedi spremlja predvsem zaradi zabave.

V eni izmed svojih zadnjih objav je opozoril na skrivnostni pojav na Mesecu: »Mesec bo nenadoma postal svetlo moder. Ne glejte vanj, ker boste oslepeli!«

Po njegovih besedah naj bi ta pojav povzročil globalni izpad električne energije, zaradi česar bo svet utonil v temo.

A to še ni vse. Alaric napoveduje še:

360-metrski cunami, ki bo zaradi potresa magnitude 9,9 opustošil kalifornijsko obalo.

Najhujše naravne katastrofe v zgodovini, vključno z orkanom 6. kategorije in eksplozijo jedrske elektrarne.

Mutirane ribe, ki bodo začele hoditi po kopnem zaradi radioaktivnega onesnaženja.

Najbolj strašljiva napoved pa se nanaša na prihod tujega življenja. Po njegovih trditvah bo ameriška vlada do konca leta prejela sporočilo od vesoljcev: »Že smo prišli. Osvojili vas bomo.«

Rešili človeštvo

Alaric trdi tudi, da bo vesoljski sodnik izbral 5000 najboljših Zemljanov in jih odpeljal na nov planet v oddaljeni galaksiji, da bi tako rešili človeštvo, poroča 24sata.hr.

Kljub tem šokantnim napovedim pa ga sledilci ne jemljejo resno. Eden izmed komentarjev pod objavo se glasi: »Tip še nikoli ni ničesar pravilno napovedal, ampak jaz sem še bolj nor, ker ga še vedno spremljam!«

