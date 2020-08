Trdi, da je bila noseča le eno uro

Ker 30-letna Heni že ima dva otroka, ji je takoj postalo jasno, da so krči pravzaprav popadki.

Načeloma naj bi nosečnost pri ljudeh trajala devet mesecev, kakšen mesec manj ali teden več je povsem običajno, a našla se je Indonezijka, ki trdi, da je bila noseča zgolj eno uro. Oziroma toliko časa je čutila simptome, ki jih je pozneje pripisala nosečnosti.je dejala, da ji je v soboto zvečer nenadoma začel rasti trebuh in občutila je močne krče. Ker 30-letna Nuraeni že ima dva otroka, ji je takoj postalo jasno, da gre za popadke, neznanka je ostalo le to, kako je to mogoče. Ne le da pred tem ni imela nobenih simptomov, odkar sta z možem nazadnje seksala, je minilo 19 mesecev.Daljšo abstinenco ji je po rojstvu drugega otroka priporočil ginekolog, kar je tudi sam potrdil. Res se je zadnje mesece nekoliko zredila, a se ji to ni zdelo nič čudnega. »Bila sem doma in vse je bilo kot vedno, nato pa se je nekaj začelo premikati na desni strani trebuha in hkrati sem občutila močne krče. Sosedo sem prosila, naj me odpelje do očetove hiše, in približno uro pozneje sva poklicala zdravnika in rodila sem zdravo deklico, ki ni bila nič manjša ali lažja od mojih prvih dveh otrok, ko sta prijokala na svet,« je lokalnim časnikom povedala Nuraeni, ki je v domovini postala prava atrakcija. Trdi, da je imela vseskozi redne menstruacije, tretja nosečnost se je od prvih dveh razlikovala tudi po tem, da v prvih mesecih ni trpela zaradi jutranje slabosti niti se ji ni povečal trebuh. Zdravniki rekordno kratke nosečnosti ne želijo komentirati, saj jih močno bega, da je ženska zanosila brez spolnega odnosa. »Zaradi tega je vse skupaj izredno nenavadno, a nič manj resnično. Kljub temu smo hvaležni, saj je z božjo pomočjo, kot kaže, prav vse mogoče,« je dejal Henijin ginekolog