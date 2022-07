Transrodna zapornica oplodila dve sojetnici, naprej krivili zaposlene

Za dve nosečnosti med sojetnicami je kriva transspolna jetnica, ki so jo premestili v drug zapor v New Jerseyju, kjer kazen prestaja le moška mladoletna populacija. Ena od žena, ki je dvakrat zanosila, je morilka, ki je za zapahi pristala zaradi umora. Na zaročni zabavi je mladoporočenca ustrelila v glavo, da bi dobila prstan in darilo.

27-letna Demi Minor, ki je bila obsojena na 30 let zapora, ker je do smrti zabodla svojega nekdanjega rejnika, je bila junija premeščena iz zapora Edna Mahan v zavod za mlade Garden State. Bivanje Minorjeve v zaporu se je začelo pri 16 letih, potem ko se je na sodišču pojavila kot Demitrus, torej kot moški. Demitrus je do smrti zabodel svojega rejnika in z orožjem ukradel njun avto. Zaradi tega so ga poslali v moški zapor. Pred dvema letoma je Demi v zaporu začela prehod iz moškega v žensko.

Leta 2021 so jo poslali v ženski zapor Edna Mahan, ker je novi zakon dovoljeval transspolnim osebam, da izberejo, ali želijo iti v ženski ali moški zapor, poroča Jutarnji.