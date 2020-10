Toži mater, ker ga je vrgla iz hiše

Prepričan je, da je žrtev nasilja.

Nove življenjske razmere, ki nam jih je vsilila koronakriza, so marsikomu postavile življenje na glavo. Tako tudi materi 30-letnika iz mehiške prestolnice, ki je lastnega sina preprosto morala postaviti na cesto.Pri tem ji je bila v neizmerno pomoč sestra, ki je policiji prav tako potrdila, da jeob izbruhu covida-19 preprosto prenehal iskati delo, se okoristil z okoliščinami, sedel za računalnik in tam obstal: vse dni je igral videoigrice in materi praznil hladilnik ter bančni račun. Ob tem je pričakoval hotelsko strežbo, stokata ženski, ki mladega moškega seveda nista mogli kar tako z besedo prepričati, naj zapusti domovanje, temveč sta ga nagnali z metlo in vedrom mrzle vode.Rezultat? Tožba zaradi domnevnega družinskega nasilja, poročajo mehiški mediji, Christian namreč vztraja, da sta mu mati in teta kršili pravice, ob tem pa priznava, da se tudi po koncu dolgega obdobja karantene ni podal v lov za službo, ampak je pričakoval, da materini prihodki pripadajo tudi njemu.In tudi po tem, ko so ga na policiji opozorili, da je njegova prijava zelo majava in da si materine naklonjenosti ne bo pridobil, če ne bo naredil pomembnega koraka k odraslosti, Christian vztraja pri svoji zahtevi: želi si, da bi bilo vse tako kot prej. Žal pa pri tem ni edini.Šokantna statistika namreč kaže, da kar 63 odstotkov Mehičanov, starih od 25 do 35 let, še vedno živi pri starših in nima rednih prihodkov, veliki večini med temi pa se ne mudi na delo. Marsikje po svetu pa poročajo tudi o porastu zasvojenosti v zadnjem letu, več je tako nekemičnih oblik odvisnosti, denimo od videoigric, kot tudi zasvojenosti s substancami, predvsem alkoholom in marihuano. Pandemija pa je v splošnem tudi omejila možnosti mladih na trgu dela.