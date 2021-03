Zgoraj brez mu je ukradla paket pred pragom in zbežala: Dobro smo si jo ogledali (VIDEO)

Tatici se je tako mudilo, ko je pred hišo v Teksasu ukradla dostavljeni paket, da ji je preozka majica popolnoma zdrsnila s telesa.Šlo je za paket, v katerem je bila obleka iz trgovske verige Nordstrom. »Očitno je imela težave z garderobo. Česa takega še nisem videl,« je za Fox povedal policist okrožjaŽenska je pobegnila z avtom in je še vedno na begu, Rosen pa je povedal, kaj so doslej storili policisti. »Dokaj dobro smo si ogledali vozilo in žensko.«