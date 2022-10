To pa so rekorderke: sestre skupaj štejejo kar 389 let

Arlowene Johnson Overskei je najstarejša in šteje že 101 leto; Marcene Johnson Scully jih ima 99, Doris Johnson Gaudineer 96, Jewell Johnson Beck pa 93. Sestre iz Wisconsina, ki sicer že dolgo živijo vsaka na svojem koncu ZDA, so se vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov kot štiri sorojenke z najvišjo skupno starostjo.

Na dan potrditve rekorda so namreč skupaj štele 389 let in 197 dni, kar je šest let več kot prejšnji rekorderji, sorojenci iz družine Goebel, ki so svoj certifikat prejeli na začetku letošnjega leta.

Srečajo se vsako poletje.

»Še vedno smo žive, že to je razlog za slavje!« je ob podelitvi certifikata povedala Doris in pristavila, da se sestre sestanejo vsako poletje in skupaj preživijo več dni, preostanek leta pa klepetajo po telefonu. Sicer se vse navdušujejo nad dobro hrano (vse obožujejo lefse, norveške krompirjeve tortilje) in petje; hčerke poštarja Harryja Johnsona so v domačem Rutlandu v zvezni državi Wisconsin slovele kot pojoče sestre Johnson, življenje pa jih je nato poneslo vsako na svoj konec ZDA. Arlowene tako danes živi v Minnesoti, Marcene v Južni Dakoti, Doris in Jewel pa v Kaliforniji, prva v kraju Arroyo Grande, druga pa v San Diegu.

»Povsem različne so med seboj, a so neverjetno povezane. Njihove sestrske vezi nič ne more pretrgati!« je ob doseženem rekordu povedala Marcenina hči Lori Wilbur.