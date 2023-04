To pa je bil šok: strupeni pajek je bil v šopu banan (FOTO)

Že črv v jabolku ali polž v solati je najdba, ki večini ni najbolj pri srcu, kaj pa če bi v sadju ali zelenjavi, kupljeni v samopostrežbi, našli strupenega pajka? To se je zgodilo 35-letnemu Britancu Craigu Harrisonu, ki je nič hudega sluteč v eni od trgovin verige Tesco kupil šop banan. Ko je eno že olupil in pojedel, je opazil, da med rumenim sadjem tiči velikanski pajek. Pravzaprav pajkovka, saj je med bananami kasneje našel tudi ovojnico z okoli 200 jajčeci. Pajkovka, na katero je naletel, je ena največjih na svetu, razpon njenih nog je dolg tudi do 15 cm.

Računalničar iz Winsdorja je bil ob pogledu nanjo kajpak šokiran. Kot je dejal, ga je kar »vrglo nazaj«, izgubil je ravnotežje. Očitno ne pretiranemu ljubitelju pajkov se je vse skupaj zdelo še bolj nagnusno, ko je odkril, da ima »strašljiva kreatura z zlobnim pogledom« še dojenčke. Zdaj od Tesca zahteva, da mu plača odškodnino za duševne travme, ki jih je doživel. Dejal je, da se do sedaj ni bal pajkov, da pa je srečanje s pajkovko v bananah to nemara spremenilo.

Pajkovka je bila videti precej neprijazna.

Harrison je pajkovko kljub strahu nekako ujel v plastično posodo. Poslal jo je kontrolni skupini v Tesco, kjer so menda potrdili, da je v Veliko Britanijo prispela skupaj z zalogami banan, ki jih dobavljajo prek posrednika v Dominikanski republiki. Vrsto pajka so prepoznali na londonski zoološki zvezi; to vrsto banane privlačijo, zato se radi in pogosto skrivajo v njih. Imajo strupeni ugriz, ki sicer ni smrten, vendar so posledice kljub temu neprijetne: bruhanje, glavobol, hitro bitje srca.

Pri Tescu so se Harrisonu opravičili in mu ponudili 100 funtov (dobrih 100 evrov), vendar pravi, da to ni dovolj, to ni dovolj niti za večji tedenski nakup, pajkovka bi ga lahko resno poškodovala, celo ugriznil bi lahko vanjo, se priduša. Dobavitelj banan je poostril nadzor nad pajki, da ti ne bi več nekontrolirano migrirali v Veliko Britanijo. »Skrbno nadziramo sadje, ki prihaja v trgovine, vendar nam ob redkih priložnostih tudi kaj uide,« so sporočili iz supermarketa.