To morate videti: mladi na ulici odgovarjajo na vprašanje, kdo je bil Tito (VIDEO)

Ustvarjalec digitalnih vsebin Nevenclips je na TikToku objavil video, ki je marsikoga pustil odprtih ust. Na eni izmed beograjskih ulic je namreč mimoidoče, predvsem mlade, spraševal, kdo je bil Josip Broz - Tito.

Odgovori mlajše populacije so bili zelo raznoliki, a večina od njih je bila vse prej kot pravilna. Ena od deklet je dejala, da je bil konzul, druga pa, da je bil to nekdo, ki je »pobijal ljudi«. Zmagovalni odgovor pa je bil, da so po njem snemali film Titanik. »Nisem se učila zgodovine,« je priznala ena od deklet, spet druga pa je ugibala, da je bil on »nekaj v povezavi z vojsko«.

Kako so odgovorili drugi, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):