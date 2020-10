To morate videti! Šestmesečnik čisto sam smuča na vodi (VIDEO)

Osupljivi posnetki malega smučarja na vodi so preplavili splet in njegov dosežek je res neverjeten. Komaj šest mesec šteje malček na posnetku in starši so ga postavili na desko na vodi. Očitno je res rojen za ta šport, saj je kar nekaj minut sam deskal na vodi. Edino, kar so mu priskrbeli, je bil rešilni jopič, fantek pa je mojstrsko opravil svoje delo. Podrl je tudi Guinnessov rekord kot najmlajši smučar na vodi.Nekaterim spletnim uporabnikom pa se je dejanje staršev zdelo popolnoma neodgovorno in so celo zahtevali, naj posreduje socialna služba. Oglejte si posnetek in sami presodite, ali je malčku kaj hudega.