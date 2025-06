To je znak za delovni čas lokala, ki odmeva: »In vsi to razumejo«

Na Facebook strani »Dnevna doza prosječnog Dalmatinca*« so delili fotografijo iz Omiša, ki prikazuje znak za delovni čas, ki je razumljiv v vseh jezikih.

Znak vsebuje simbole za zagon, premor in ustavitev, ki jih je mogoče videti na vseh multimedijskih napravah in daljinskih upravljalnikih, v tem primeru pa simbolizirajo odpiranje, odmor in zapiranje lokala.

Napis je navdušil uporabnike družbenih omrežij, ki so komentirali: »In vsi to razumejo«, »Vse je jasno«, »Mednarodno jasno!«

*​Dnevni odmerek povprečnega Dalmatinca