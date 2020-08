To je surfer naredil morskemu psu, da je rešil soprogo (VIDEO)

Neki Avstralec je v soboto toliko časa tepel morskega psa, ki je napadel njegovo soprogo, da je napadalec izpustil svoj plen, poročajo tuje tiskovne agencije.Policija je sporočila, da je par v soboto zjutraj deskal na vodi blizu kraja Port Macquarie okoli 400 kilometrov severno od Sydneyja, ko je morski pes napadel žensko in ji poškodoval desno nogo. Njen soprog je udrihal po živali, dokler ni popustila, so dodali. 35-letni ženski so zatem reševalci na plaži nudili zdravniško pomoč, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na operacijo.Očivdci in reševalci so moškega označili za junaka, ker se je zoperstavil okoli tri metre velikemu belemu morskemu psu. A sam pravi, da je naredil to, kar bi v tistem trenutku storil vsak. Avstralija je med državami, kjer beležijo največ napadov morskih psov, tudi takih s smrtnim izidom. Letos so zabeležili pet napadov morskega psa, v katerih je žrtev umrla.