To je stoletnik, ki še vedno opravlja zdravniški poklic

V Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši zdravnik, ki še opravlja plemenito poslanstvo, se je vpisal že februarja 2021, ko je štel 98 let in 231 dni. Howard Tucker je poleti proslavil okrogli jubilej, a o upokojitvi še vedno ne razmišlja, saj da bolnikov za nič na svetu ne bi pustil na cedilu.

Ne le zdravnik, tudi pravnik!

Howard iz Clevelanda v ZDA je delal celo med pandemijo, čeprav je nedvomno spadal med bolj ogroženo prebivalstvo; občasno si je privoščil le predah in takrat poučeval študente prek zooma, pojasnjuje. Njegov delavnik zaradi starosti sicer ni nič krajši, ambulanto odpre ob deveti uri in jo zapre ob šestih popoldne, kot pravi, ga pri delu najbolj razveseljuje, da je ves čas v stiku z drugimi ljudmi.

Howard Tucker je pri 67 letih končal študij prava.

Po študiju, med drugo svetovno vojno, je služil v ameriški mornarici, pozneje pa še v korejski vojni. Opravil je specializacijo iz nevrologije, med študijem je spoznal bodočo ženo, s katero si je ustvaril družino v Clevelandu. Howard, oče štirih, se je kot nevrolog zapisal v številne publikacije, saj je med drugim sodeloval pri diagnozi zahtevnega primera multiple skleroze in raziskovanju nenavadnih primerov kome pri dveh mladih bolnikih.

Žena tudi še dela kot psihoanalitičarka.

Kot pravi, je medicina nemalokrat podobna detektivskemu delu, prav zato je kmalu po svojem 60. rojstnem dnevu, da bi še malce začinil kariero in da mu možgani ne bi zaspali, začel študirati pravo. Pri 67 letih je uspešno opravil pravosodni izpit!

Po 75 letih kariere poudarja, da se kljub bogatim izkušnjam še vedno vsak dan nauči česa novega, pomemben navdih pa so mu študentje, ki jih spodbuja k raziskovanju in nenehnemu izobraževanju. Upokojil se ne bo nikoli, kot pravi, si oseba, ko preneha delati, skrajša življenje. »Sicer pa, zakaj bi opustil poklic, ki ga obožujem?« še pristavi Howard, ki spretno krmari tudi med novimi tehnološkimi pogruntavščinami in ostaja v koraku z mlajšimi sodelavci, v prostem času pa uživa z ženo Sue, ki jih šteje 89 in prav tako še ni upokojena, dela kot psihoanalitičarka.

75 let kariere, pa še ne gre v pokoj.

In, seveda, še neizogibno vprašanje: skrivnost tako dolgega življenja? Howard pravi, da so ključ zmernost pri hrani in pijači ter prijaznost in spoštovanje do vseh v okolici. »Vsak dan se učim, kakor da bom živel za vedno, in vsak dan živim, kakor da bom jutri umrl,« sklene modri stoletnik.