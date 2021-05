To je stanovanje, ki se mu čudi ves svet

Enosobno stanovanje v Melbournu je postalo spletna uspešnica, ko so potencialni kupci opazili, da ima stanovanje izjemno nenavaden tloris. Stanovanje ima veliko spalnico z ukrivljeno steno in dve veliki okni. Ima kuhinjo, omaro ter ločeno stranišče in kopalnico. Čeprav zveni obetavno, pa je tloris marsikoga presenetil.Straniščna školjka in umivalnik sta v majhnem prostoru, nasproti tega pa je še manjši prostor z vgrajeno kadjo. Nenavadna postavitev je sprožila številne debate na spletu in prav nikomur ni jasno, kako so prišli na takšno idejo. Arhitekt, ki je zasnoval stavbo, v kateri je stanovanje, je zapisal, da gre za eklektično in dramatično arhitekturo. V oglasu na avstralski strani Realestate je cena med 390 in 410 tisoč dolarji.