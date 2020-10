To je priljubljeni racak, na instagramu ima 80 tisoč sledilcev

79.467

Z lastnikomsta najboljša prijatelja. Ben Afquack se rad crklja in predvsem zabava, priložnosti za ustvarjanje zanimivih fotografij in videoposnetkov tako ne manjka. Bogata bera gradiva pa je simpatičnemu racaku prinesla tudi laskavi vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.Do dneva ocenjevanja je tako prepričal s kar 79.467 sledilci na instagramu, to je največ med vsemi racami, ki zabavajo ljubitelje družabnih omrežij s svojimi dogodivščinami. Enoletni Ben spremlja svojega gospodarja tako rekoč povsod, nadvse prijateljski pa je tudi do drugih živali, predvsem kužkov. Zanimivo pa je, da se boji drugih rac! Če kakšno kje sreča, takoj poišče zavetje pri družinskem psu ali pa lastniku, v smehu pojasnjuje Derek, ki račje dogodivščine skrbno dokumentira vsak dan. Benove slike in videi so tako zelo priljubljeni, da Derek preprosto ne zmore odgovarjati na vsa sporočila navdušenih oboževalcev, teh pa je od objave rekorda iz dneva v dan še več.Tudi Ben, ki je sicer najprej zaslovel na facebooku, je seveda nadvse ponosen na vpis v laskavo knjigo, ki jo je spretno prelistal s kljunom, in z objavo znova požel salve aplavza. Guinnessova knjiga je tako tudi letos postregla s številnimi zanimivimi in tudi bizarnimi dosežki, Derek pa je na svojega racaka izjemno ponosen. Uspeh sta proslavila s pico, no, Benu so bolje teknili debeli mastni črvi.»Vsak bi moral imeti doma raco, to je čudovita žival! Najprej je bil tako zelo droben in puhast, potem pa je zrasel v velikana, ki pa je tako zelo odštekan in simpatičen, da se ga z besedami ne da opisati. Tudi fotografije in posnetki ne morejo pokazati vsega, kar Ben premore. Pusti se celo cartati: če ga božaš po licu, blaženo zaspi!« je ponosno povedal Derek, ki se veseli novih dogodivščin s svojim racakom.