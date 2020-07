Ste opazili novi trend med slovenskimi vozniki? (FOTO)

Obrazna maska ne sodi na vzvratno ogledalo ne le zaradi higienskih kriterijev, temveč tudi zaradi slabše vidljivosti in s tem slabše varnosti. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske Novice

Na spletnih omrežjih se širi nov trend, v katerem se bodo zagotovo prepoznali tudi mnogi Slovenci. Gre za kolaž štirih fotografij, ki prikazujejo štiri desetletja in predmete, ki so v tem času kraljevali na vzvratnem ogledalu avtomobilske kabine. Med vozniki je bil v 70. letih priljubljen rožni venec, v 80. dišeče smrečice, v 90. zgoščenke in letos (2020) obrazne maske.Fotografijo so objavili na na ameriški strani Men's Humor na facebooku, deležna pa je bila številnih komentarjev. Mnogi so pisali, da je tudi v njihovi državi takšna navada. Romuni in Grki so se glede tega pošalili, da so oni še vedno v 70. letih. »Smešno je, ker je resnično«, »Res imam masko obešeno na vzvratnem ogledalu« ipd. pa pišejo mnogi.Tudi objave Slovencev na twitterju kažejo podobno stanje. »Maska na vzvratnem ogledalu 'is the new rožni venec'«, »Zmagovalna kombinacija je maska in rožni venec z gimnastičarjem« sta le dve od tovrstnih objav.