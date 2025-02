To je najnevarnejša poza za seks! Lahko povzroči resne poškodbe

V spalnici lahko stvari hitro uidejo izpod nadzora, včasih pa določeni spolni položaji vodijo v neprijetne, celo boleče situacije. Če se želite izogniti poškodbam, je morda najbolje, da premislite o eni izmed najbolj tveganih poz. Kot poroča Daily Star, lahko preveč navdušenja v postelji vodi celo do obiska urgence.

Po navedbah britanskega zdravnika, kirurga dr. Karana Raja, obstaja poza, ki velja za najnevarnejšo, saj je kriva za kar 50 % primerov zloma penisa.

Nenadno, napačno prodiranje lahko privede do resnih poškodb, saj lahko ženska s svojo sramno kostjo stisne penis, kar povzroči raztrganje tkiva in hude bolečine. V najhujših primerih lahko takšne poškodbe vodijo do deformacij in trajnih težav.

Največje tveganje predstavlja ...

Po mnenju medicinskih strokovnjakov je najbolj rizičen položaj obratna kavbojka. Ta poza zahteva, da moški leži na hrbtu, medtem ko ženska sedi na njem in se premika. Razlika od klasične kavbojke je, da je ženska obrnjena proti njegovim stopalom namesto proti njegovemu obrazu.

Dr. Raj opozarja: »Če pride do nepredvidenega prodiranja ali neusklajenih gibov partnerjev, lahko penis zdrsne in se ob stiku s sramno kostjo poškoduje.« Po njegovih besedah je zlom penisa posledica razpoke v elastični ovojnici, ki omogoča širjenje penisa med erekcijo.

Kako se izogniti poškodbi?

Strokovnjakinja za spolnost in odnose, Annabelle Knight, svetuje previdnost pri izvajanju te poze. Poudarja, da lahko preveč energično gibanje povzroči, da penis zdrsne, nato pa se ženska nanj nenamerno usede, kar lahko povzroči poškodbo.

Kljub tveganju pa položaj ni nevaren, če sta partnerja med seksom pozorna in odprto komunicirata. »Ključ je v tem, da si vzamete čas, se uskladite in se ne prenaglite,« dodaja Knight.

Če želite zmanjšati tveganje, bodite med spolnimi odnosi pozorni na svoje telo in se izogibajte nenadnim ali sunkovitim gibom. Previdnost ni nikoli odveč!