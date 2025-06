To je najdražja igrača na svetu! Jo poznate?

Če še ne veste, kaj so lutke Labubu, bi vam kak strastni ljubitelj teh igrač najbrž dejal, da živite za Luno. Ne le, da so ponosne lastnice puhastih malih pošasti tudi zvezdniki, kot so Lisa iz skupine Blackpink, Rihanna, Dua Lipa in David Beckham, za te izdelke so se nekateri pripravljeni celo stepsti. V Združenem kraljestvu so lutke kitajskega proizvajalca Pop Mart zaradi pogostih pretepov med kupci umaknili iz trgovin.

Čeprav stane navadni Labubu le okoli šest evrov, pa cene zbirateljskih kosov letijo v nebo. To je dokazala dražba v Pekingu, kjer je bil Labubu v človeški velikosti prodan za rekordno ceno 1,08 milijona juanov (približno 130.380 evrov), kar ga uvršča na prestol med najdražjimi igračami na svetu. Na dražbi so prodali 48 predmetov, povezanih z lutkami Labubu. Skupni izkupiček je znašal 3,37 milijona juanov (skoraj 406.000 evrov).

Lutke Labubu je pred desetletjem ustvaril hongkonški umetnik Kasing Lung. Gre za nekakšno človeško pošast z velikimi očmi in zajčjimi ušesi ter nasmejanimi usti, polnimi zob. Slavo so jim prinesla družbena omrežja, na katerih so znani objavljali svoje fotografije z njimi. To je sprožilo pravo nakupovalno mrzlico in ljubitelji so kar tekmovali, kdo bo zbral več puhastih kreatur.

Na torkovi dražbi prodani Labubu je dosegel rekordno vrednost. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Lutke so postale zbirateljski predmeti in kulturni fenomen, podjetje Pop Mart pa si je melo roke nad vrtoglavimi dobički. Ena od zanimivosti, ki jih ponujajo kupcem, so t. i. slepe škatle, ki jih ljubitelji naročajo, ne da bi vedeli, kaj skriva v sebi. Trenutek, ko odprejo paket, je zato še toliko bolj zanimiv in dramatičen.