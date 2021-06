To je Anastazija, ličnice si je naredila kar sama (VIDEO)

Spoznajte, 39-letno manekenko iz Kijeva, ki je s polnili, ki jih je začela uporabljati v svojih dvajsetih, povsem spremenila svoj obraz. »Vem, mnogim se zdi, da so prevelike, a sama menim, da so še malo premajhne in da bom kmalu potrebovala novo osvežitev,« je dejala o svojih ličnicah. Od svojega 26. leta, ko je prvič preizkusila polnila, jih redno uporablja. Koliko postopkov je že za njo, ne ve, saj tega ne beleži več.Polnila ima v ustnicah, ličnicah, v kotičkih ustnic, na čelu botoks, kirurg pa ji je popravil čeljust in brado. S polnili je celo tako obsedena, da postopke z njimi opravljala sama, injicira pa jih tudi prijateljem. Čeprav jo zdravniki opozarjajo, naj preneha, tega ne upošteva. »Vem, da je lahko nevarno, a se na spletu izobražujem za kozmetologinjo.«»Vem, da se morda nekaterim zdi čudno, a mene to ne moti,« še pravi. Zaradi svojega videza je pogosto tarča posmeha, v zasebna sporočila pa ji ves čas curljajo sovražna sporočila. »Pravijo mi, da sem grda in da naj se ubijem, a se takšnim le smejim in jih ignoriram.«»Včasih sem bila kot siva miška. Moj nos je bil prevelik. Zdaj pa imam bolj izrazite ličnice in ustnice, zato sem videti bolje.« Anastazija ima za sabo še številne druge posege. Med drugim so umetne tudi njene trebušne mišice.